Джо Байден нагадав про свій історичний візит до Києва у лютому 2023 року

Президент США Джо Байден та український лідер Володимир Зеленський у Києві. Фото: ОП

Наприкінці свого президентському терміну Джо Байден нагадав про свій візит у Київ 20 лютого 2023 року. Він опублікував відео та розповів, як це було.

Про це Джо Байден повідомив в Instagram у вівторок, 14 січня.

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Байден зазначив, що США сподівалися донести до українського народу, що він сміливий і Штати від нього не відвернуться.

"Я відвідав Київ два роки тому, щоб на власні очі побачити руйнування Путіна і надіслати чіткий меседж, що Сполучені Штати стоять поруч з Україною в її скрутний час, а також за свободу і демократію", — наголосив він.

А Зеленський у відео сказав, що це був перший випадок в історії США, коли лідер побував у країні, де триває війна, однак яку не контролює американська армія.

"Я вирішив з'явитися у Києві й дати світові зрозуміти, що ми підтримуємо українців у боротьбі з російською агресією. І немає кращого шляху, щоб це показати, ніж сісти на потяг, приїхати і сказати: "Ми з вами", — розповів Байден.

Зазначимо, що під час виступу в Держдепі Байден зауважив, що Путін планував захопити Київ за три дні, проте саме він, а не російський диктатор, був в українській столиці.

Нагадаємо, 11 січня Зеленський провів телефонну розмову з Байденом, який висловив упевненість у перемозі України у війні.

Також адміністрація Байдена відкинула твердження, що санкції проти нафтогазового сектору РФ спрямовані на тиск у переговорах щодо закінчення війни в Україні.