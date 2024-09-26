Президент США Джо Байден прокомментировал свое решение сняться с президентских выборов

Президент США Джо Байден. Фото: Reuters

Президент США Джо Байден недавно вышел из президентской гонки. Он отметил, что одна из причин его решения связана с преклонным возрастом.

Об этом он заявил в эфире телеканала АВС.

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Почему Байден вышел из президентской гонки

"Есть люди, которые хотели, чтобы я вышел из гонки, чтобы у них был шанс продвинуться вперед. Я это понимаю. Это человеческая натура. Но это не причина, по которой я вышел из гонки. Я так поступил, потому что подумал. Знаете, вам всего 30 лет. Вам трудно это представить. Даже мне сложно назвать, сколько мне лет. Я серьезно. Все думают, что этого не может быть. Просто не может быть!", — заявил Байден.

Он также выразил уверенность, что, оставшись в выборах, одержал бы победу над Дональдом Трампом.

"Да. Я был уверен, что победю Трампа. Он — неудачник. Я спокоен по поводу такого своего решения. Камала (Гаррис. — Ред.) яркая, жесткая и благородная. У меня и у нее оптимистичный взгляд на будущее. Я решил, что так будет лучше", — резюмировал Байден.

Напомним, США выделили Украине новую военную помощь на сумму 7,9 млрд долларов. В этот пакет войдут крылатые дальнобойные авиационные бомбы Joint Stand-off Weapon (JSOW).

А кандидат в президенты США Дональд Трамп назвал украинского президента Владимира Зеленского "человеком, который отказывается договариваться". Также он раскритиковал визит главы Украины в США.