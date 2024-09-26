Президент США Джо Байден прокоментував своє рішення знятися з президентських виборів

Президент США Джо Байден. Фото: Reuters

Президент США Джо Байден нещодавно вийшов з президентських перегонів. Він зазначив, що одна з причин його рішення пов'язана з похилим віком.

Про це він заявив в ефірі телеканалу АВС.

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"Є люди, які хотіли, щоб я вийшов із перегонів, щоб у них був шанс просунутися вперед. Я це розумію. Це людська натура. Але це не причина, через яку я вийшов із перегонів. Я так вчинив, тому що подумав. Знаєте, вам лише 30 років. Вам важко це уявити. Навіть мені складно назвати, скільки мені років. Я серйозно. Усі думають, що цього не може бути. Просто не може бути!" — заявив Байден.

Він також висловив впевненість, що, якби залишився у виборах, здобув би перемогу над Дональдом Трампом.

"Так. Я був упевнений, що переможу Трампа. Він — невдаха. Я спокійний з приводу такого свого рішення. Камала (Гарріс. — Ред.) — яскрава, жорстка і благородна. У мене і в неї оптимістичний погляд на майбутнє. Я вирішив, що так буде краще", — резюмував Байден.

Нагадаємо, США виділили Україні нову військову допомогу на суму 7,9 млрд доларів. До цього пакета увійдуть крилаті далекобійні авіаційні бомби Joint Stand-off Weapon (JSOW).

А кандидат у президенти США Дональд Трамп назвав українського президента Володимира Зеленського "людиною, яка відмовляється домовлятись". Також він розкритикував візит глави України до США.