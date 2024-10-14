Ядерная угроза — США готовы к переговорам с Россией, Китаем и Северной Кореей

Президент США Джо Байден. Фото: Reuters

Соединенные Штаты Америки готовы к переговорам с Россией, Китаем и Северной Кореей без предварительных условий по уменьшению ядерной угрозы. Важно сократить ядерные арсеналы из-за современных угроз.

Об этом сообщил президент США Джо Байден, пишет пресс-служба Белого дома в воскресенье, 13 октября.

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Байден поздравил лауреатов Нобелевской премии мира и поблагодарил за их историческую работу, направленную на то, чтобы ядерное оружие никогда больше не было использовано.

"Мы также поздравляем Японию с этим признанием моральной чистоты и непоколебимой преданности ее народа и правительства, предотвращению распространения и применению ядерного оружия", — сказал президент.

По его словам, США должны продолжать двигаться вперед к тому дню, когда они смогут окончательно и навсегда избавить мир от ядерного оружия.

Байден также заявил, что Соединенные Штаты готовы к переговорам с Россией, Китаем и Северной Кореей без предварительных условий по уменьшению ядерной угрозы.

"Нет пользы ни для наших стран, ни для мира от того, чтобы предупредить прогресс в сокращении ядерных арсеналов. Уменьшение ядерной угрозы важно не вопреки опасностям современного мира, а именно из-за них. Эти ядерные риски подрывают нормы и договоренности, над которыми мы коллективно работали", — подчеркнул президент США.

Напомним, экс-президент США и ныне кандидат на выборы Дональд Трамп заявил, что Израилю следует дать мощный ответ Ирану после массированной ракетной атаки. Он предлагает ударить по иранским ядерным объектам.

Ранее мы писали, что европейские лидеры не боятся угроз российского диктатора Владимира Путина об использовании ядерного оружия.