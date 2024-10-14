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Байден готовий до переговорів з Росією, Китаєм і КНДР — яка ціль

14 жовтня 2024 08:59
Григорій Брей - Редактор
Григорій Брей
Редактор
Ядерна загроза — США готові до переговорів з Росією, Китаєм та Північною Кореєю
Президент США Джо Байден. Фото: Reuters
Григорій Брей - Редактор
Григорій Брей
Редактор

Сполучені Штати Америки готові до переговорів з Росією, Китаєм і Північною Кореєю без попередніх умов щодо зменшення ядерної загрози. Важливо скоротити ядерні арсенали через сучасні загрози.

Про це повідомив президент США Джо Байден, пише пресслужба Білого дому у неділю, 13 жовтня.

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Виступ Байдена

Байден привітав лауреатів Нобелівської премії миру та подякував за їхню історичну роботу, спрямовану на те, щоб ядерна зброя ніколи більше не була використана.

"Ми також вітаємо Японію з цим визнанням моральної чистоти та непохитної відданості її народу й уряду, запобіганню розповсюдженню і застосуванню ядерної зброї", — сказав президент. 

За його словами, США повинні продовжувати рухатися вперед до того дня, коли вони зможуть остаточно і назавжди позбавити світ від ядерної зброї.

Байден також заявив, що Сполучені Штати готові до переговорів з Росією, Китаєм і Північною Кореєю без попередніх умов щодо зменшення ядерної загрози.

"Немає користі ні для наших країн, ні для світу від того, щоб попередити прогрес у скороченні ядерних арсеналів. Зменшення ядерної загрози важливе не всупереч небезпекам сучасного світу, а саме через них. Ці ядерні ризики підривають норми та домовленості, над якими ми колективно працювали", — підкреслив президент США.

Нагадаємо, експрезидент США та нині кандидат на вибори Дональд Трамп заявив, що Ізраїлю потрібно дати потужну відповідь Ірану після масованої ракетної атаки. Він пропонує вдарити по іранських ядерних об'єктах.

Раніше ми писали, що європейські лідери не бояться погроз російського диктатора Володимира Путіна щодо використання ядерної зброї. 

Джо Байден США ядерна зброя Нобелівська премія ядерна небезпека Росія

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