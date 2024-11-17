В Тернопольской области женщина пытала ребенка из-за невыученной молитвы — что решил суд

Бабушка пытала внука, потому что тот не молился — суд ее наказал
В Кременецком районе Тернопольской области бабушка пытала своего внука, потому что тот не учил молитву и плохо себя вел. Суд наказал женщину.
Об этом говорится в приговоре, опубликованном в Едином реестре судебных решений.
Детали дела
В материалах суда указано, что бабушка требовала от внука выучить наизусть молитву, а когда он не смог, стала бить его крапивой по груди, спине и лицу. Затем женщина использовала деревянную палку, которую силой вставила ребенку в рот и несколько минут душила.
На суде обвиняемая признала вину, покаялась и объяснила, что это произошло впервые, из-за плохого поведения мальчика. Женщина уверяла суд, что такого больше не повторится.
Решение суда
Суд учел искреннее раскаяние и состояние здоровья женщины и назначил испытательный срок на один год вместо тюремного заключения.
Кроме того, подсудимую обязали пройти трехмесячный курс для лиц, совершающих насилие, и компенсировать более 18 тысяч гривен за судебные экспертизы.
А в Ровенской области судили женщину, совершавшую домашнее насилие над мужчиной. Суд решил наказать ее штрафом.
Также мы писали, что в Смеле Черкасской области женщина в автобусе обворовала ребенка, а затем нанесла несколько ударов по голове и туловищу. Суд назначил наказание.
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