Вбивство через гроші — на Полтавщині засудили чоловіка

Засідання суду. Ілюстративне фото: Pixabay

У Полтавській області чоловік вбив свого товариша після того, як той п'яним почав вимагати у нього гроші. Суд призначив чоловіку покарання.

Про це йдеться в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

У матеріалах суду вказано, що 52-річний житель села Білецьківка Кременчуцького району вбив свого товариша. За день до трагедії загиблий прийшов до обвинуваченого, який займався збутом металу, і вимагав від нього кошти. Наступного дня він повернувся у стані алкогольного сп'яніння і почав погрожувати ножем.

Під час конфлікту між чоловіками зав’язалася бійка. Під час сутички обвинувачений наніс знайомому 14 ударів по голові та інших частинах тіла. Після цього він поклав на тіло загиблого велосипед.

Медична експертиза виявила у жертви численні крововиливи у мозок, розриви печінки та переломи кісток. Основною причиною смерті став травматичний шок, спричинений отриманими травмами.

Рішення суду

Суд визнав чоловіка винним у вчиненні умисного вбивства. Йому призначили вісім років позбавлення волі, а також зобов’язали виплатити понад п'ять тисяч гривень за проведення судових експертиз.

Раніше ми повідомляли, що на Одещині затримали місцевого мешканця. За версією слідства, він вбив односельця і намагався спалити тіло.

Також ми розповідали про військового, який випадково вистрелив у товариша по службі з автомата. Суд визнав його винним у порушенні правил поводження зі зброєю, що призвело до смерті людини.