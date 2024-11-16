Убийство из-за денег — на Полтавщине осудили мужчину

Заседание суда. Иллюстративное фото: Pixabay

В Полтавской области мужчина убил своего товарища после того, как тот пьяным потребовал у него деньги. Суд назначил мужчине наказание.

Об этом говорится в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

В материалах суда указано, что 52-летний житель села Белецковка Кременчугского района убил своего товарища. За день до трагедии погибший пришел к обвиняемому, занимавшемуся сбытом металла, и требовал от него деньги. На следующий день он вернулся в состоянии алкогольного опьянения и начал угрожать ножом.

Во время конфликта между мужчинами завязалась потасовка. Во время стычки обвиняемый нанес знакомому 14 ударов по голове и другим частям тела. После этого он положил на тело погибшего велосипед.

Медицинская экспертиза обнаружила у жертв многочисленные кровоизлияния в мозг, разрывы печени и переломы костей. Основной причиной смерти стал травматический шок, вызванный полученными травмами.

Решение суда

Суд признал мужчину виновным в совершении умышленного убийства. Ему назначили восемь лет лишения свободы, а также обязали выплатить более пяти тысяч гривен за проведение судебных экспертиз.

Ранее мы сообщали, что в Одесской области задержали местного жителя. По версии следствия, он убил односельчанина и пытался сжечь тело.

Также мы рассказывали о военном, который случайно выстрелил в сослуживца из автомата. Суд признал его виновным в нарушении правил обращения с оружием, что привело к смерти человека.