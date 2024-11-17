Суд покарав жінку за домашнє насильство над чоловіком

Молоток судді. Фото: Pexels

У Рівненської області судили жінку, яка вчиняла домашнє насильство над чоловіком. Суд вирішив покарати її штрафом.

Про це інформує "Район.Корець" з посиланням на постанову суду.

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Деталі справи

Інцидент стався у будинку, де проживало подружжя. Жінка вчинила домашнє насильство відносно свого чоловіка. Вона психологічно тиснула на нього, ображала нецензурною лайкою та хотіла вигнати з будинку.

На засідання суду обвинувачена не з'явилась. Свою вину жінка не визнала.

Рішення суду

Вчинене правопорушення підтверджують матеріали справи — протокол про адміністративне правопорушення, письмові пояснення постраждалого та виписка з протоколу медичного освідчення на предмет сп'яніння.

Розглянувши справу, суд вирішив визнати обвинувачену винною у вчиненні домашнього насильства. Їй призначили покарання у вигляді адміністративного стягнення в розмірі 170 гривень. Також жінці доведеться сплатити судовий збір у розмірі 536 гривень.

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