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Жінка вчиняла домашнє насильство над чоловіком — що вирішив суд

17 листопада 2024 21:13
Ольга Антоновська - редактор
Суд покарав жінку за домашнє насильство над чоловіком
Молоток судді. Фото: Pexels
Ольга Антоновська - редактор

У Рівненської області судили жінку, яка вчиняла домашнє насильство над чоловіком. Суд вирішив покарати її штрафом.

Про це інформує "Район.Корець" з посиланням на постанову суду.

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Деталі справи

Інцидент стався у будинку, де проживало подружжя. Жінка вчинила домашнє насильство відносно свого чоловіка. Вона психологічно тиснула на нього, ображала нецензурною лайкою та хотіла вигнати з будинку.

На засідання суду обвинувачена не з'явилась. Свою вину жінка не визнала.

Рішення суду

Вчинене правопорушення підтверджують матеріали справи — протокол про адміністративне правопорушення, письмові пояснення постраждалого та виписка з протоколу медичного освідчення на предмет сп'яніння.

Розглянувши справу, суд вирішив визнати обвинувачену винною у вчиненні домашнього насильства. Їй призначили покарання у вигляді адміністративного стягнення в розмірі 170 гривень. Також жінці доведеться сплатити судовий збір у розмірі 536 гривень.

Нагадаємо, у Кам'янському неповнолітній хлопець побив людину. Суд виніс йому вирок.

У Полтавській області чоловік вбив свого знайомого. Це сталося після того, як п'яний товариш почав вимагати у нього гроші. Суд призначив чоловіку покарання.

суд Рівненська область штраф домашнє насильство насильство судові рішення

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