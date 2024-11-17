Суд наказал женщину за домашнее насилие над мужчиной

Молоток судьи. Фото: Pexels

В Ровенской области судили женщину, совершавшую домашнее насилие над мужчиной. Суд решил наказать ее штрафом.

Об этом сообщает "Район.Корець" со ссылкой на постановление суда.

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Детали дела

Инцидент произошел в доме, где проживали супруги. Женщина совершила домашнее насилие в отношении своего мужа. Она психологически давила на него, обижала нецензурной бранью и хотела выгнать из дома.

На заседание суда обвиняемая не явилась. Свою вину женщина не признала.

Решение суда

Совершенное правонарушение подтверждают материалы дела — протокол об административном правонарушении, письменные объяснения пострадавшего и выписка из протокола медицинского признания на предмет опьянения.

Рассмотрев дело, суд решил признать обвиняемую виновной в совершении домашнего насилия. Ей назначили наказание в виде административного взыскания в размере 170 гривен. Также женщине придется оплатить судебный сбор в размере 536 гривен.

Напомним, в Каменском несовершеннолетний парень избил человека. Суд вынес ему приговор.

В Полтавской области мужчина убил своего знакомого. Это произошло после того, как пьяный товарищ потребовал у него деньги. Суд назначил мужчине наказание.