Суд покарав підлітка, який побив людину руками і ногами

Судове засідання. Ілюстративне фото: freepik

У Кам'янському неповнолітній учень гімназії №28 влітку цього року побив людину руками та ногами. За це суд його покарав.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

Згідно з матеріалами справи, увечері 10 червня біля котельні гімназії № 28 неповнолітній зустрів потерпілого, що призвело до словесного конфлікту між ними. У ході суперечки хлопець завдав опоненту удару кулаком у щелепу. Потерпілий спробував піти, але нападник наздогнав його та почав наносити удари ногами по обличчю і тілу. Від отриманих ударів потерпілий втратив рівновагу і присів на підлогу. Учень не зупинився та продовжив бити його ногами і кулаками, поділивши в голову, тіло та спину.

Дії підлітка були кваліфіковані за частиною 1 статті 125 Кримінального кодексу України як умисне заподіяння легких тілесних ушкоджень.

Рішення суду

11 листопада Заводський районний суд ухвалив рішення, визнавши підлітка винним у скоєнні інкримінованого йому правопорушення. Під час визначення виду та ступеня покарання суд врахував обставини справи та дійшов висновку, що для виправлення поведінки юнака й запобігання можливим подальшим правопорушенням достатньо обмежитися призначенням 80 годин громадських робіт.

Нагадаємо, що у Смілі Черкаської області жінка в автобусі обікрала дитину, а потім завдала кілька ударів по голові та тулубу. Суд призначив їй покарання.

Також ми повідомляли, що у Харківській області судили військового, який кинув гранату на подвір'я сусіда. Також він вбив власного батька, вдаривши по голові.