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Подросток избил человека руками и ногами — как наказал суд

17 ноября 2024 01:49
Ткач Эдуард - редактор
Ткач Эдуард
редактор
Суд наказал подростка, который избил человека руками и ногами
Судебное заседание. Иллюстративное фото: freepik
Ткач Эдуард - редактор
Ткач Эдуард
редактор

В Каменском несовершеннолетний ученик гимназии №28 летом этого года избил человека руками и ногами. За это суд его наказал.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений. 

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Детали дела

Согласно материалам дела, вечером 10 июня у котельной гимназии №28 несовершеннолетний встретил потерпевшего, что привело к словесному конфликту между ними. В ходе спора парень нанес оппоненту удар кулаком в челюсть. Потерпевший попытался уйти, но нападавший настиг его и стал наносить удары ногами по лицу и телу. От полученных ударов потерпевший потерял равновесие и присел на пол. Ученик не остановился и продолжил его бить ногами и кулаками, нацелившись в голову, тело и спину.

Действия подростка были квалифицированы по части 1 статьи 125 Уголовного кодекса Украины как умышленное причинение легких телесных повреждений.

Решение суда

11 ноября Заводской районный суд принял решение, признав подростка виновным в совершении инкриминируемого правонарушения. При определении вида и степени наказания суд учел обстоятельства дела и пришел к выводу, что для исправления поведения юноши и предотвращения возможных дальнейших правонарушений достаточно ограничиться назначением 80 часов общественных работ.

Напомним, что в Смеле Черкасской области женщина в автобусе обворовала ребенка, а затем нанесла несколько ударов по голове и туловищу. Суд назначил ей наказание.

Также мы сообщали, что в Харьковской области судили военного, бросившего гранату во двор соседа. Также он убил собственного отца, ударив по голове.

драка суд подростки наказание судебные решения

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