Суд наказал подростка, который избил человека руками и ногами

Подросток избил человека руками и ногами — как наказал суд
В Каменском несовершеннолетний ученик гимназии №28 летом этого года избил человека руками и ногами. За это суд его наказал.
Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.
Детали дела
Согласно материалам дела, вечером 10 июня у котельной гимназии №28 несовершеннолетний встретил потерпевшего, что привело к словесному конфликту между ними. В ходе спора парень нанес оппоненту удар кулаком в челюсть. Потерпевший попытался уйти, но нападавший настиг его и стал наносить удары ногами по лицу и телу. От полученных ударов потерпевший потерял равновесие и присел на пол. Ученик не остановился и продолжил его бить ногами и кулаками, нацелившись в голову, тело и спину.
Действия подростка были квалифицированы по части 1 статьи 125 Уголовного кодекса Украины как умышленное причинение легких телесных повреждений.
Решение суда
11 ноября Заводской районный суд принял решение, признав подростка виновным в совершении инкриминируемого правонарушения. При определении вида и степени наказания суд учел обстоятельства дела и пришел к выводу, что для исправления поведения юноши и предотвращения возможных дальнейших правонарушений достаточно ограничиться назначением 80 часов общественных работ.
Напомним, что в Смеле Черкасской области женщина в автобусе обворовала ребенка, а затем нанесла несколько ударов по голове и туловищу. Суд назначил ей наказание.
Также мы сообщали, что в Харьковской области судили военного, бросившего гранату во двор соседа. Также он убил собственного отца, ударив по голове.
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