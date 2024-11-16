У Смілі в автобусі жінка вкрала у дитини мобільний телефон і побила — суд вирішив покарати нападницю

Крадіжка телефона. Ілюстративне фото: Pinterest

У Смілі Черкаської області жінка в автобусі обікрала дитину, а потім завдала кілька ударів по голові та тулубу. Суд призначив покарання.

Про це повідомила виконувачка обовʼязків речниці Черкаської обласної прокуратури Світлана Чубенко в коментарі Суспільному.

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Деталі справи

У прокуратурі розповіли, що інцидент стався у травні 2024 року в маршрутному автобусі. Зловмисниця вирвала з рук дитини мобільний телефон і спробувала втекти.

Дівчинка наздогнала нападницю, але та у відповідь кілька разів ударила дитину кулаками по голові та тулубу, після чого втекла з місця події.

Рішення суду

Суд визнав жінку винною у скоєнні розбійного нападу на малолітню з метою заволодіння її майном, поєднаного із насильством, небезпечним для здоров’я, вчиненого в умовах воєнного часу.

Фігурантка справи отримала покарання у вигляді восьми років ув’язнення із конфіскацією майна.

А в Харківській області жінка під час розпивання алкогольних напоїв вкрала у свого товариша мобільний телефон. За це суд покарав її тюремним терміном.

Також ми писали, що у Києві між чоловіками трапився конфлікт через припарковане авто, який дійшов до бійки, стрілянини та загибелі людини. Все закінчилось тим, що кожен отримав тюремний термін.