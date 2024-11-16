В Смеле в автобусе женщина украла у ребенка мобильный телефон и избила — суд решил наказать нападающую

Кража телефона. Иллюстративное фото: Pinterest

В Смеле Черкасской области женщина в автобусе обворовала ребенка, а затем нанесла несколько ударов по голове и туловищу. Суд назначил наказание.

Об этом сообщила исполняющая обязанности пресс-секретаря Черкасской областной прокуратуры Светлана Чубенко в комментарии "Суспільному".

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Детали дела

В прокуратуре рассказали, что инцидент произошел в мае 2024 года в маршрутном автобусе. Злоумышленница вырвала из рук ребенка мобильный телефон и попыталась скрыться.

Девочка догнала нападающую, но та в ответ несколько раз ударила ребенка кулаками по голове и туловищу, после чего скрылась с места происшествия.

Решение суда

Суд признал женщину виновной в совершении разбойного нападения на малолетнюю с целью завладения ее имуществом, соединенного с насилием, опасным для здоровья, совершенное в условиях военного времени.

Фигурантка дела получила наказание в виде восьми лет заключения с конфискацией имущества.

А в Харьковской области женщина во время распития алкогольных напитков украла у своего товарища мобильный телефон. За это суд наказал ее тюремным сроком.

Также мы писали, что в Киеве между мужчинами произошел конфликт из-за припаркованного авто, доведя до драки, стрельбы и гибели человека. Все закончилось тем, что каждый получил тюремный срок.