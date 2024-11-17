На Тернопільщині жінка катувала дитину через невивчену молитву — що вирішив суд

Зала суду. Ілюстративне фото: Pinterest

У Кременецькому районі Тернопільської області бабуся катувала свого онука, бо той не вчив молитву і погано себе поводив. Суд покарав жінку.

Про це йдеться у вироку, опублікованому в Єдиному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

У матеріалах суду вказано, що бабуся вимагала від онука вивчити напам’ять молитву, а коли він не зміг, почала бити його кропивою по грудях, спині та обличчю. Потім жінка використала дерев’яну палицю, яку силоміць вставила дитині в рот і декілька хвилин душила.

На суді обвинувачена визнала провину, покаялась і пояснила, що це сталося вперше через погану поведінку хлопчика. Жінка запевняла суд, що такого більше не повториться.

Рішення суду

Суд врахував щире каяття та стан здоров’я жінки і призначив випробувальний термін на один рік замість тюремного ув’язнення.

Крім того, підсудну зобов’язали пройти тримісячний курс для осіб, які вчиняють насильство, та компенсувати понад 18 тисяч гривень за судові експертизи.

А у Рівненської області судили жінку, яка вчиняла домашнє насильство над чоловіком. Суд вирішив покарати її штрафом.

Також ми писали, що у Смілі Черкаської області жінка в автобусі обікрала дитину, а потім завдала кілька ударів по голові та тулубу. Суд призначив покарання.