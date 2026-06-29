Axios: США и Иран договорились прекратить атаки и готовы встретиться

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Ткач Эдуард редактор ленты новостей

Соединенные Штаты и Иран договорились прекратить взаимные атаки друг на друга. Обе стороны планируют встретиться уже во вторник в Катаре, чтобы урегулировать спор вокруг Ормузского пролива

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Axios.

Что предшествовало и что ожидается

Для понимания важно отметить, что около двух недель назад США и Иран заключили рамочное соглашение, которое открыло путь к проработке финального документа о завершении войны, и который включает в себя ключевые вопросы, из-за которых началась война.

Помимо этого, рамочный документ предусматривал продление режима прекращения огня на 60 дней. По состоянию на 28 июня, перемирие длится уже 11 дней, однако находится в шатком положении из-за взаимных ударов и угрозы президента США Дональда Трампа возобновить войну и "довести дело до конца".

Как пишет Axios, возобновления боевых действий было спровоцировано из-за противоречивых интерпретаций меморандума о взаимопонимани (рамочной сделки), особенно условий, касаемо Ормузского пролива.

Однако по состоянию на сейчас, стороны договорились прекратить атаки, которые были в последние несколько дней.

"Мы решили прекратить все активные действия", — сказал изданию высокопоставленный американский чиновник, имея ввиду удары и другие атаки.

Второй американский чиновник тоже сказал, что обе стороны прекратят атаки, и что "суда могут спокойно передвигаться", так как технические переговоры между странами должны продолжиться.

Axios отмечает, что и официальные лица США, и еще один источник, подтвердили, что США и Иран планируют провести во вторник встречу. Переговоры ожидаются столице Катара.

При этом издание уточняет, что изначально переговоры во вторник должны были состоятся в Швейцарии и касаться ядерной программы. Однако эскалация конфликта привела к переносу встречу в другие место и переориентировала ее на Ормузский пролив.

Как сообщало Новини.LIVE, 25 июня в СМИ появилась информация, что Иран атаковал судно, которое проходило через Ормузский пролив. Спустя сутки после инцидента президент США Дональд Трамп обвинил Иран в нарушении перемирия, после чего в ночь на 27 июня американские войска нанесли удар по иранским целям. Ответ Тегерана тоже последовал.

Также мы писали, что в ночь на 28 июня США вновь нанесли удары по Ирану, так как Тегеран атаковал еще одно судно. Позже стало известно, что и Иран нанес ответные удары.