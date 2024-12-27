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Авиакатастрофа в Актау — аналитики ISW проанализировали версии

27 декабря 2024 08:23
Аркадий Пастула - Редактор
Авиакатастрофа самолета Embraer 190 в Актау — анализ в ISW
Авиакатастрофа в Актау. Фото: Kazakhstan Emergence Ministry/Handout via REUTERS
Аркадий Пастула - Редактор

В городе Актау 25 декабря произошла авиакатастрофа самолета Embraer 190. Основной версией причины является удар ракетой из системы противовоздушной обороны.

Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

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Аналитики сослались на сообщения источников СМИ. Они заявляли, что предварительные результаты расследования показали, что система ПВО РФ "Панцирь-С" поразила самолет после того, как помехи РЭБ вызвали сбои в работе средств связи во время приближения к Грозному.

Американский чиновник заявил Reuters, что есть первые признаки возможного сбития самолета российской зенитной системой. По информации The Wall Street Journal, авиационные эксперты считают, что видео обломков указывает на то, что самолет был сбит российской системой ПВО.

В ISW сообщили, что официальные лица Казахстана не подтвердили и не опровергли эти предварительные отчеты расследования. Кроме того, представитель Кремля Дмитрий Песков также отказался от комментариев.

Столкновение с птицами

Представитель Федерального агентства воздушного транспорта РФ Артем Кореняко сообщил, что самолет разбился в 09:30 по московскому времени после того, как пилот принял решение приземлиться в аэропорту Актау.

Он отметил, что причиной крушения стало "столкновение с птицами".

Российские источники изначально высказывали противоречивые заявления, утверждая, что самолет был перенаправлен в аэропорты Минеральные Воды в Ставропольском крае и Махачкале из-за риска атак беспилотниками или туманной погоды в Грозном.

Инсайдер, связанный с российскими правоохранителями, сообщил, что ракета ПВО, вероятно, поразила самолет на высоте 2 400 метров, в 18 км к северо-западу от аэропорта Грозного.

"Инсайдерский источник отметил, что в Наурском районе есть несколько российских военных баз, у которых есть на вооружении системы противовоздушной обороны. По его словам, Минобороны России недавно разместило несколько комплексов "Панцирь" в Чечне после того, как украинские беспилотники нанесли удары по этому региону", — сообщили аналитики.

Переговоры пилота с диспетчером

Также инсайдер опубликовал якобы расшифровку переговоров между экипажем самолета и диспетчером в Грозном, но ISW не может подтвердить ее правдивость.

Согласно этой расшифровке, пилот трижды пытался приземлиться в Грозном между 07:36 и 08:11 по московскому времени, сообщая диспетчеру об отказе GPS и связи во время снижения.

Сообщается, что диспетчер также неоднократно терял радиолокационный контакт с самолетом. В 08:11 пилот решил вернуть курс на Баку, а в 08:16 сообщил диспетчеру об отказе в управлении самолетом из-за столкновения со стаей птиц.

Инсайдерский источник предполагает, что экипаж мог спутать взрыв со столкновением со стаей птиц. Из вероятной стенограммы следует, что пилот обратился к диспетчеру за помощью из-за потери управления самолетом и отказа гидравлических систем.

Из вероятной стенограммы становится известно, что пилот стал искать альтернативный аэропорт для экстренной посадки в России. Он спросил диспетчера о погоде в Минеральных Водах, а затем об аэропорте Махачкалы.

Также пилот обращался к диспетчерам аэропорта Ростова-на-Дону, расположенному около 744 км северо-западнее Грозного.

Напомним, по данным источников в правительстве Азербайджана, авиакатастрофу самолета "Азербайджанских авиалиний" в Актау вызвала российская ракета класса "земля-воздух".

Ранее в ЦПД сообщили, что самолет Embraer 190 авиакомпании Azerbaijan Airlines, летевший из Баку в Грозный, был сбит российским ЗРК.

самолет авиакатастрофа Казахстан ПВО ISW Россия

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Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

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