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Авіакатастрофа в Актау — аналітики ISW проаналізували версії

27 грудня 2024 08:23
Аркадій Пастула - Редактор
Авіакатастрофа літака Embraer 190 в Актау — аналіз в ISW
Авіакатастрофа в Актау. Фото: Kazakhstan Emergencies Ministry/Handout via REUTERS
Аркадій Пастула - Редактор

У місті Актау 25 грудня сталася авіакатастрофа літака Embraer 190. Основною версією причини є удар ракетою з системи протиповітряної оборони.

Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

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Аналітики послалися на повідомлення джерел ЗМІ. Вони заявляли, що попередні результати розслідування показали, що система ППО РФ "Панцир-С" уразила літак після того, як перешкоди РЕБ спричинили збої в роботі засобів зв'язку під час наближення до Грозного.

Американський посадовець заявив Reuters, що є перші ознаки можливого збиття літака російською зенітною системою. За інформацією The Wall Street Journal, авіаційні експерти вважають, що відео уламків вказує на те, що літак був збитий російською системою ППО.

В ISW повідомили, що офіційні особи Казахстану не підтвердили та не спростували ці попередні звіти розслідування. Крім того, речник Кремля Дмитро Пєсков також відмовився від коментарів.

Зіткнення з птахами

Речник Федерального агентства повітряного транспорту РФ Артем Кореняко повідомив, що літак розбився о 09:30 за московським часом після того, як пілот ухвалив рішення приземлитися в аеропорту Актау.

Він зазначив, що причиною катастрофи стало "зіткнення з птахами".

Російські джерела спочатку висловлювали суперечливі заяви, стверджуючи, що літак був перенаправлений в аеропорти Мінеральні Води в Ставропольському краї та Махачкалу через ризик атак безпілотниками або туманну погоду в Грозному.

Інсайдер, пов'язаний з російськими правоохоронцями, повідомив, що ракета ППО, ймовірно, вразила літак на висоті 2 400 метрів, за 18 км на північний захід від аеропорту Грозного.

"Інсайдерське джерело зазначило, що в Наурському районі є кілька російських військових баз, у яких є на озброєнні системи протиповітряної оборони. За його словами, Міноборони Росії нещодавно розмістило кілька комплексів "Панцир" у Чечні після того, як українські безпілотники завдали ударів по цьому регіону", — повідомили аналітики.

Переговори пілота з диспетчером

Також інсайдер опублікував нібито розшифровку переговорів між екіпажем літака та диспетчером у Грозному, але ISW не може підтвердити її правдивість.

Згідно з цією розшифровкою, пілот тричі намагався приземлитися в Грозному між 07:36 та 08:11 за московським часом, повідомляючи диспетчера про відмову GPS та зв'язку під час зниження.

Повідомляється, що диспетчер також неодноразово втрачав радіолокаційний контакт з літаком. О 08:11 пілот вирішив повернути курс на Баку, а о 08:16 повідомив диспетчеру про відмову керування літаком через зіткнення зі зграєю птахів.

Інсайдерське джерело припускає, що екіпаж міг сплутати вибух із зіткненням зі зграєю птахів. З імовірної стенограми випливає, що пілот звернувся до диспетчера за допомогою через втрату керування літаком та відмову гідравлічних систем.

З імовірної стенограми стає відомо, що пілот почав шукати альтернативний аеропорт для екстреної посадки в Росії. Він запитав диспетчера про погоду в Мінеральних Водах, а згодом — про аеропорт Махачкали.

Також пілот звертався до диспетчерів аеропорту Ростова-на-Дону, розташованого близько 744 км на північний захід від Грозного.

Нагадаємо, за даними джерел в уряді Азербайджану, авіакатастрофу літака "Азербайджанських авіаліній" в Актау спричинила російська ракета класу "земля-повітря".

Раніше у ЦПД повідомили, що літак Embraer 190 авіакомпанії Azerbaijan Airlines, що летів з Баку до Грозного, був збитий російським ЗРК

літак авіакатастрофа Казахстан ППО ISW Росія

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