Атаки РФ, восстановление и ВПЛ: интервью с Николаем Лукашуком

Интервью с Николаем Лукашуком. Коллаж: Новини.LIVE

Днепропетровщина оказалась в центре боевых действий, и громады, которые с начала войны принимали внутренне перемещенных лиц, сейчас вынуждены эвакуироваться. Районы области подвергаются интенсивным обстрелам, что создает серьезные вызовы для местных жителей.

О том, как регион сохраняет устойчивость и адаптируется к условиям фронта, в эксклюзивном интервью Новини.LIVE рассказал глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук.

Лукашук о жизни в Днепропетровской области во время войны

Какие темы обсудим в интервью с Лукашуком

Ключевые вопросы, которые будут обсуждаться во время интервью с главой Днепропетровского областного совета Николаем Лукашуком:

Днепропетровщина приняла более 450 тысяч внутренне перемещенных лиц;

О первых днях полномасштабной войны;

Днепропетровщина является ключевым прифронтовым регионом с 2014 года;

Superhumans Dnipro. Помощь военным и гражданским;

О зарплатах медикам и учителям;

Последствия обстрелов. Как восстанавливается область;

Днепропетровщина — логистический хаб;

Наибольшее количество ударов РФ приходится на Никопольский и Синельниковский районы;

Покровское. Какая ситуация там;

Строительство социального жилья;

О подземных школах и защите Днепра.

Напомним, что 6 марта российские оккупанты в очередной раз нанесли массированный удар по Днепропетровской области. В результате российских атак ранения получили три человека, среди которых 15-летняя девушка. Для обстрела оккупанты применили РСЗО "Ураган", беспилотники и артиллерию.

Также мы информировали о вражеской атаке на Днепропетровскую область 20 февраля. Тогда захватчики обстреляли три района. Российские войска атаковали более 20 раз различными видами оружия.

Кроме того, армейцы РФ нанесли удары по Днепропетровской области 18 февраля. Под атакой оказались два района области. Оккупанты били по гражданским дронами, артиллерией и РСЗО "Град".