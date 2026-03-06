Видео
Главная Новости дня Днепропетровская область пережила мощные ночные атаки России

Днепропетровская область пережила мощные ночные атаки России

Дата публикации 6 марта 2026 09:05
РФ атаковала три района Днепропетровской области РСЗВ и БпЛА
Разрушения в многоквартирном доме. Фото: Днепропетровская ОГА

По состоянию на 07:30 после ночных и вечерних ударов по Днепропетровской области известно о трех пострадавших, повреждены многоэтажки, частные дома, лицей, предприятия, магазины и объекты инфраструктуры. Больше всего разрушений зафиксировали в Никопольском районе, а также в Кривом Роге и Васильковской общине.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на отчет Днепропетровской ОГА.

Россия нанесла массированный удар по Днепропетровщине 5 и 6 марта

Российские войска в течение вечера и ночи били по трем районам Днепропетровской области, используя реактивные системы залпового огня "Ураган", артиллерию и беспилотники. В результате атак пострадали три человека, среди них ребенок.

Обстріли Дніпропетровської області
Поврежден автомобиль. Фото: Днепропетровская ОГА

Больше всего разрушений зафиксировали на Никопольщине. Под ударами оказались Никополь, Мировская и Покровская громады. По самому Никополю враг ударил из РСЗО еще вечером.

После этого стало известно о трех раненых: 15-летней девушке, 66-летнем мужчине и 55-летней женщине. Всем оказали необходимую помощь, дальше они будут лечиться амбулаторно.

Росія обстріляла Дніпропетровщину 6 березня
Поврежденные автомобили. Фото: Днепропетровская ОГА
Обстріли Нікопольщини
Разрушение фасада и окон жилого дома. Фото: Днепропетровская ОГА

Кроме ракетного обстрела, оккупанты применяли по Мировской и Покровской громадах дроны и артиллерию. В районе уничтожен частный дом, три хозяйственные постройки и автомобиль.

Еще более двух десятков жилых домов получили повреждения. Речь идет о восьми многоквартирных и 15 частных домах. Также повреждены семь хозяйственных построек, три магазина, парикмахерская, несколько административных зданий, частные предприятия, благотворительный фонд, здание, которое не эксплуатировали, транспортная инфраструктура и линии электропередачи. Взрывами и обломками поврежден транспорт, в том числе 11 автомобилей, 13 автобусов, а также грузовики.

Отдельно под атакой оказался Кривой Рог. Город враг поразил беспилотниками. После ударов в нескольких местах вспыхнули пожары, в частности загорелся балкон на девятом этаже многоэтажного дома. В городе повреждены пять многоквартирных домов, лицей, автомобили, предприятия, а также инфраструктурный объект.

В Синельниковском районе российский удар беспилотником пришелся по Васильковской громаде. Там полностью разрушены два частных дома. Еще два дома получили повреждения.

Несколько дней назад Россия ударила по поезду в Днепропетровской области прямо во время движения.

Также в четверг, 5 марта, армия РФ массированно ударила по Харьковской области.

