Атака на Дніпропетровщину — троє поранених, серед них дитина

Руйнування в багатоквартирному будинку. Фото: Дніпропетровська ОВА

У Дніпропетровській області внаслідок російських атак поранення дістали троє людей, серед яких 15-річна дівчина. Під вогнем опинилися Нікопольський, Криворізький і Синельниківський райони, де окупанти застосували РСЗВ "Ураган", безпілотники та артилерію.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на звіт Дніпропетровської ОВА.

Російські війська впродовж вечора і ночі били по трьох районах Дніпропетровської області, використовуючи реактивні системи залпового вогню "Ураган", артилерію та безпілотники. Унаслідок атак постраждали троє людей, серед них дитина.

Пошкоджений автомобіль. Фото: Дніпропетровська ОВА

Найбільше руйнувань зафіксували на Нікопольщині. Під ударами опинилися Нікополь, Мирівська та Покровська громади. По самому Нікополю ворог вдарив із РСЗВ ще ввечері.

Після цього стало відомо про трьох поранених: 15-річну дівчину, 66-річного чоловіка та 55-річну жінку. Усім надали необхідну допомогу, далі вони лікуватимуться амбулаторно.

Пошкоджені автомобілі. Фото: Дніпропетровська ОВА

Руйнування фасаду та вікон житлового будинку. Фото: Дніпропетровська ОВА

Окрім ракетного обстрілу, окупанти застосовували по Мирівській і Покровській громадах дрони та артилерію. У районі знищено приватний будинок, три господарські споруди та автомобіль.

Ще більш як два десятки житлових будинків зазнали пошкоджень. Ідеться про вісім багатоквартирних і 15 приватних осель. Також понівечено сім господарських споруд, три магазини, перукарню, кілька адміністративних будівель, приватні підприємства, благодійний фонд, будівлю, яку не експлуатували, транспортну інфраструктуру та лінії електропередачі. Вибухами й уламками пошкоджено транспорт, зокрема 11 автомобілів, 13 автобусів, а також вантажівки.

Окремо під атакою опинився Кривий Ріг. Місто ворог уразив безпілотниками. Після ударів у кількох місцях спалахнули пожежі, зокрема загорівся балкон на дев'ятому поверсі багатоповерхового будинку. У місті пошкоджено п'ять багатоквартирних будинків, ліцей, автівки, підприємства, а також інфраструктурний об'єкт.

У Синельниківському районі російський удар безпілотником припав по Васильківській громаді. Там повністю зруйновано два приватні будинки. Ще дві оселі дістали пошкодження.

Кілька днів тому Росія вдарила по поїзді в Дніпропетровській області прямо під час руху.

Також у четвер, 5 березня, армія РФ масовано вдарила по Харківській області.