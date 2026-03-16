Головна Новини дня Атаки РФ, відбудова та ВПО: інтерв'ю з Миколою Лукашуком

Дата публікації: 16 березня 2026 20:02
Інтерв'ю з Миколою Лукашуком. Колаж: Новини.LIVE

Дніпропетровщина опинилася в центрі бойових дій, і громади, які з початку війни приймали внутрішньо переміщених осіб, зараз змушені евакуйовуватися. Райони області піддаються інтенсивним обстрілам, що створює серйозні виклики для місцевих жителів.

Про те, як регіон зберігає стійкість і адаптується до умов фронту, в ексклюзивному інтерв’ю Новини.LIVE розповів голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.

Лукашук про життя в Дніпропетровській області під час війни

Голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук розповів Новини.LIVE про те, як Дніпропетровщина зберігає стійкість, залишаючись ключовим прифронтовим регіоном з 2014 року. 

Він зазначив, що громади, які з початку війни приймали внутрішньо переміщених осіб, зараз опинилися під обстрілами та змушені евакуйовуватися.

Лукашук пояснив, як обласна рада організовує допомогу місцевим жителям та переселенцям, а також які заходи вживаються для підтримки людей у складних умовах. 

Новини.LIVE разом із головою ради відвідали другий в Україні центр Superhumans, де за рік роботи допомогу отримали понад 140 ветеранів.

Микола Лукашук переконаний, що завдяки потужній промисловій базі та людським ресурсам Дніпропетровщина може стати одним із центрів відновлення країни після закінчення війни.

Які теми обговоримо в інтерв’ю з Лукашуком

Ключові питання, що обговорюватимуться під час інтерв'ю з очільником Дніпропетровської обласної ради Миколою Лукашуком:

  • Дніпропетровщина прийняла понад 450 тисяч внутрішньопереміщених осіб;
  • Про перші дні повномасштабної війни;
  • Дніпропетровщина є ключовим прифронтовим регіоном з 2014 року;
  • Superhumans Dnipro. Допомога військовим та цивільним;
  • Про зарплати медикам та вчителям;
  • Наслідки обстрілів. Як відновлюється область; 
  • Дніпропетровщина — логістичний хаб;
  • Найбільша кількість ударів РФ припадає на Нікопольський і Синельниківський райони;
  • Покровське. Яка ситуація там;
  • Побудова соціального житла;
  • Про підземні школи та захист Дніпра.

Нагадаємо, що 6 березня російські окупанти вчергове завдали масованого удару по Дніпропетровській області. Внаслідок російських атак поранення отримали троє людей, серед яких 15-річна дівчина. Для обстрілу окупанти застосували РСЗВ "Ураган", безпілотники та артилерію.

Також ми інформували про ворожу атаку на Дніпропетровську область 20 лютого. Тоді загарбники обстріляли три райони. Російські війська атакували понад 20 разів різними видами зброї.

Крім того, армійці РФ завдали ударів по Дніпропетровщині 18 лютого. Під атакою опинилися два райони області. Окупанти били по цивільних дронами, артилерією та РСЗВ "Град".

Дніпро Дніпропетровська область інтерв'ю війна в Україні
Євтушенко Аліна - Редактор стрічки новин
Євтушенко Аліна
