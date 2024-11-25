Британия ввела санкции против теневого флота РФ — вечернее обращение Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП

Великобритания приняла решение о санкциях против российского теневого танкерного флота. Подобные решения сокращают возможность РФ вести войну против Украины.

Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник, 25 ноября.

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Зеленский заявил о завершении работ в местах попадания российских ракет 25 ноября. По предварительной информации, в Харькове пострадало 25 человек, в результате удара С-400. Также известно об 11 раненых в Одессе после атаки "искандером".

"Всем, кто пострадал, оказана необходимая помощь. И я благодарен каждому, кто помогает. Мы ответим России обязательно на все, что она делает. И важно, чтобы такие удары, каждый из них, не оставались без должного ответа, не только нашего", — подчеркнул глава государства.

Он добавил, что Великобритания приняла решение о санкциях против российского теневого танкерного флота.

"Тридцать танкеров санкционированы. Это важный шаг. И будет правильным, чтобы европейские партнеры — на уровне всего ЕС, — а также другие партнеры поддержали такие санкции. Чем меньше будет российских сверхприбылей от нефти, тем меньше будет у России и возможности вести войну", — подчеркнул Президент.

Зеленский поделился тем, что 25 ноября было проведено несколько совещаний по международной работе до конца текущего года. По его словам, в этот день также был длинный разговор с Главнокомандующим ВСУ Александром Сырским по поводу всех ключевых частей фронта и Курской операции.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский провел Ставку — главной темой заседания была энергетика и ее защита.

Ранее мы писали о том, что Великобритания введет самый большой пакет санкций против российского теневого флота. Он включает 30 судов, нарушающих ограничения на поставки нефти.