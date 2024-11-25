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Зеленський обговорив на Ставці захист енергетики

25 листопада 2024 17:29
Аркадій Пастула - Редактор
Зеленський 25 листопада провів засідання Ставки щодо енергетики
Президент України Володимир Зеленський. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
Аркадій Пастула - Редактор

Президент України Володимир Зеленський у понеділок, 25 листопада, провів засідання Ставки. Темою була енергетика та її захист.

Про це український лідер повідомив у Telegram.

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Глава держави розповів, що були доповіді Міненерго, "Нафтогазу" та всіх ключових учасників галузі. Вони говорили про відновлення після російської атаки 17 листопада та захист усіх критичних об’єктів. 

"Газова інфраструктура та генерація: атомна, гідро-, теплова тощо. Також про наше партнерство з європейськими країнами, щоб збільшити можливості для імпорту електроенергії, зокрема, для бізнесу", — повідомив Зеленський.

Крім того, була доповідь Повітряних сил про захист об’єктів критичної інфраструктури з повітря. Найефективніший досвід ешелонованого використання засобів ППО впроваджують у інших регіонах.

"Окрім енергетики, заслухали доповідь Міноборони щодо контрактування та авансування для українських виробників зброї, снарядів, ракет, дронів, підсумки за 2024 рік та планування на 2025-й", — додав Зеленський.

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Допис Зеленського. Фото: скриншот

Нагадаємо, 25 листопада Зеленський провів розмову з головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським. Сторони говорили про ситуацію на ключових напрямках фронту.

Також глава держави відреагував на масштабні удари по Україні. Він пояснив, як можна припинити обстріли. 

Володимир Зеленський війна електроенергія Україна електропостачання президент

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