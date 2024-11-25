Зеленский 25 ноября провел заседание Ставки по энергетике

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник, 25 ноября провел заседание Ставки. Темой была энергетика и ее защита.

Об этом украинский лидер сообщил в Telegram.

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Зеленский провел Ставку

Глава государства рассказал, что были доклады Минэнерго, "Нафтогаза" и всех ключевых участников отрасли. Они говорили о восстановлении после российской атаки 17 ноября и защите всех критических объектов.

"Газовая инфраструктура и генерация: атомная, гидро-, тепловая и тому подобное. Также о нашем партнерстве с европейскими странами, чтобы увеличить возможности для импорта электроэнергии, в частности, для бизнеса", — сообщил Зеленский.

Кроме того, был доклад Воздушных сил о защите объектов критической инфраструктуры с воздуха. Самый эффективный опыт эшелонированного использования средств ПВО внедряют в других регионах.

"Кроме энергетики, заслушали доклад Минобороны по контрактированию и авансированию для украинских производителей оружия, снарядов, ракет, дронов, итоги за 2024 год и планирование на 2025-й", — добавил Зеленский.

Пост Зеленского. Фото: скриншот

Напомним, 25 ноября Зеленский провел разговор с главнокомандующим ВСУ Александром Сырским. Стороны говорили о ситуации на ключевых направлениях фронта.

Также глава государства отреагировал на масштабные удары по Украине. Он объяснил, как можно прекратить обстрелы.