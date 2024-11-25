Британія запровадила санкції проти тіньового флоту РФ — вечірнє звернення Зеленського

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП

Велика Британія прийняла рішення щодо санкцій проти російського тіньового танкерного флоту. Подібні рішення зменшують можливість РФ вести війну проти України.

Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський у понеділок, 25 листопада.

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Зеленський заявив про завершення робіт в місцях влучання російських ракет 25 листопада. За попередньою інформацією, у Харкові постраждало 25 осіб, внаслідок удару С-400. Також відомо про 11 поранених в Одесі після атаки "іскандером".

"Усім, хто постраждав, надано необхідну допомогу. І я вдячний кожному, хто допомагає. Ми відповімо Росії обов’язково на все, що вона робить. І важливо, щоб такі удари, кожен із них, не залишалися без належної відповіді, не лише нашої", — наголосив глава держави.

Він додав, що Британія прийняла рішення щодо санкцій проти російського тіньового танкерного флоту.

"Тридцять танкерів санкціоновані. Це важливий крок. І буде правильним, щоб європейські партнери – на рівні всього ЄС, – а також інші партнери підтримали такі санкції. Що менше буде російських надприбутків від нафти, то менше буде в Росії й можливості вести війну", — підкреслив Президент.

Зеленський поділився тим, що 25 листопада було проведено кілька нарад щодо міжнародної роботи до кінця поточного року. За його словами, цього дня також була тривала розмова із Головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським щодо всіх ключових частин фронту та Курської операції.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський провів Ставку — головною темою засідання була енергетика та її захист.

Раніше ми писали про те, що Велика Британія запровадить найбільший пакет санкцій проти російського тіньового флоту. Він включає 30 суден, які порушують обмеження на постачання нафти.