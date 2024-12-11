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Атаки не прекращаются — в Минэнерго прокомментировали ситуацию

11 декабря 2024 19:56
Григорий Брей - Редактор
Григорий Брей
Редактор
Удары по энергетике Украины — россияне ежедневно атакуют восточные регионы
Министр энергетики Роман Андарак. Фото: скриншот
Григорий Брей - Редактор
Григорий Брей
Редактор

Российские войска продолжают целенаправленно атаковать энергетическую инфраструктуру Украины, особенно на приграничных территориях. Главная цель — нанести максимальный ущерб и создать трудности для населения.

Об этом сообщил заместитель министра энергетики Роман Андарак в блиц-интервью журналистке Новини.LIVE Галине Остаповец в среду, 11 декабря.

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Андарак заявил о том, что российские войска постоянно обстреливают генерацию Украины.

"На самом деле атаки по энергетике Украины не прекращаются. Практически ежедневно происходят обстрелы, удары дронами и управляемыми авиабомбами", — отметил заместитель главы Минэнерго.

По его словам, особенно от ударов страдают прифронтовые регионы, но россияне нацеливаются и на ключевые узлы передачи электроэнергии в других областях, поскольку понимают, как построена наша система энергетики.

Замминистра подчеркнул, что в последнее время также возросла интенсивность атак на подстанции среднего класса напряжения.

"То есть это подстанции операторов системы распределения, которые находятся в прифронтовых областях. Опять же цель — сделать нам как можно больнее, как можно больше страданий нашему населению", — отметил Андарак.

Напомним, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что Германия внесла более 360 млн евро в фонд поддержки энергетики Украины. Также значительная сумма будет направлена на восстановление энергосистемы.

Ранее мы сообщали, что Германия выделяет для Украины дополнительные 70 млн евро. Эти средства пойдут на закупку малых теплоэлектростанций, котельных и другого энергооборудования.

Минэнерго электроэнергия критическая инфраструктура война в Украине энергетика свет

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