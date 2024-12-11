Графіки відключень світла 12 грудня — коли чекати на обмеження

Аварійна бригада електромережі. Фото: Волиньобленерго

У четвер, 12 грудня, в Україні заплановано тимчасові відключення електроенергії. Для побутових споживачів світло вимикатимуть з 07:00 до 22:00, залежно від черги.

Про це повідомила пресслужба Укренерго у Telegram у середу, 11 грудня.

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Відключення світла 12 грудня

Завтра в Україні будуть працювати обмеження на використання електроенергії.

За даними Укренерго, для побутових споживачів відключення діятимуть так:

07:00 – 08:00 — одна черга відключень;

— одна черга відключень; 08:00 – 19:00 — дві черги відключень;

— дві черги відключень; 19:00 – 22:00 — одна черга відключень.

Для промисловості та бізнесу:

07:00 – 22:00 — застосування графіків обмеження потужності.

Зауважимо, тимчасові обмеження спричинені пошкодженням енергетичних об’єктів внаслідок ракетних та дронових атак Росії. Наразі тривають ремонтні роботи, а енергетики докладають зусиль для якнайшвидшого відновлення пошкодженого обладнання.

"Будь ласка, не вмикайте кілька потужних приладів одночасно, коли світло з’являється за графіком", — звернулися до українців у компанії.

Допис Укренерго. Фото: скриншот

Де можна подивитися графік відключення світла у вашому регіоні

Нагадаємо, начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім розповів, що проблем з електроенергією у регіоні немає і не може бути.

За його словами, Миколаївська область здатна повністю забезпечити свої потреби. Світло відключають, щоб підтримати всеукраїнську енергетичну систему.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Україну можуть поділити на три енергозони. Нова система відключення світла може запрацювати вже у 2025 році.