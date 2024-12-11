Графики отключений света 12 декабря — когда ждать ограничения

Аварийная бригада электросети. Фото: Волыньоблэнерго

В четверг, 12 декабря, в Украине запланированы временные отключения электроэнергии. Для бытовых потребителей свет будут выключать с 07:00 до 22:00 в зависимости от очереди.

Об этом сообщила пресс-служба Укрэнерго в Telegram в среду, 11 декабря.

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Отключение света 12 декабря

Завтра в Украине будут работать ограничения на использование электроэнергии.

По данным Укрэнерго, для бытовых потребителей отключения будут действовать следующим образом:

07:00 – 08:00 – одна очередь отключений;

– одна очередь отключений; 08:00 – 19:00 – две очереди отключений;

– две очереди отключений; 19:00 – 22:00 – одна очередь отключений.

Для промышленности и бизнеса:

07:00 – 22:00 – применение графиков ограничения мощности.

Заметим, временные ограничения вызваны повреждением энергетических объектов в результате ракетных и дроновых атак России. Сейчас продолжаются ремонтные работы, а энергетики прилагают усилия для скорейшего восстановления поврежденного оборудования.

"Пожалуйста, не включайте несколько мощных приборов одновременно, когда свет появляется по графику", — обратились к украинцам в компании.

Сообщение Укрэнерго. Фото: скриншот

Где можно посмотреть график отключения света в вашем регионе?

Напомним, начальник Николаевской ОВА Виталий Ким рассказал, что проблем с электроэнергией в регионе нет и не может быть.

По его словам, Николаевская область способна полностью обеспечить свои потребности, свет отключается, чтобы поддержать всеукраинскую энергетическую систему.

Напомним, ранее мы писали, что Украину могут поделить на три энергозона . Новая система отключения света может заработать уже в 2025 году.