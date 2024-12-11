Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Новости дня arrow Фонарики не помешают — как будут выключать свет в Украине завтра arrow

Фонарики не помешают — как будут выключать свет в Украине завтра

11 декабря 2024 19:15
Григорий Брей - Редактор
Григорий Брей
Редактор
Графики отключений света 12 декабря — когда ждать ограничения
Аварийная бригада электросети. Фото: Волыньоблэнерго
Григорий Брей - Редактор
Григорий Брей
Редактор

В четверг, 12 декабря, в Украине запланированы временные отключения электроэнергии. Для бытовых потребителей свет будут выключать с 07:00 до 22:00 в зависимости от очереди.

Об этом сообщила пресс-служба Укрэнерго в Telegram в среду, 11 декабря.

Читайте также:

Отключение света 12 декабря

Завтра в Украине будут работать ограничения на использование электроэнергии.

По данным Укрэнерго, для бытовых потребителей отключения будут действовать следующим образом:

  • 07:00 – 08:00 – одна очередь отключений;
  • 08:00 – 19:00 – две очереди отключений;
  • 19:00 – 22:00 – одна очередь отключений.

Для промышленности и бизнеса:

  • 07:00 – 22:00 – применение графиков ограничения мощности.

Заметим, временные ограничения вызваны повреждением энергетических объектов в результате ракетных и дроновых атак России. Сейчас продолжаются ремонтные работы, а энергетики прилагают усилия для скорейшего восстановления поврежденного оборудования.

"Пожалуйста, не включайте несколько мощных приборов одновременно, когда свет появляется по графику",  — обратились к украинцам в компании.

Фонарики не помешают — как будут выключать свет в Украине завтра - фото 1
Сообщение Укрэнерго. Фото: скриншот

Где можно посмотреть график отключения света в вашем регионе?

Напомним, начальник Николаевской ОВА Виталий Ким рассказал, что проблем с электроэнергией в регионе нет и не может быть.

По его словам, Николаевская область способна полностью обеспечить свои потребности, свет отключается, чтобы поддержать всеукраинскую энергетическую систему.

Напомним, ранее мы писали, что Украину могут поделить на три энергозона . Новая система отключения света может заработать уже в 2025 году.

электроэнергия Укрэнерго энергетика отключения света свет графики отключений света

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

19:36 В Минэнерго рассказали, как долго придется жить по графикам

Эксклюзив

19:34 Экономическое бронирование — кого из одесситов оно касается

19:32 Украинская авиакомпания заработает во время войны — что известно

19:29 Буковель готов к новому сезону — сколько стоит отдых

19:15 Фонарики не помешают — как будут выключать свет в Украине завтра

Индекс оливье 2024 — на сколько за год подорожал новогодний салат - 80x80

Индекс оливье 2024 — на сколько за год подорожал новогодний салат

19:07 Налог на недвижимость – что изменится для одесситов с января

19:04 Названы хозяева чемпионата мира в 2030 и 2034 годах

18:48 "Всі. Свої" и "Залізна Крамниця" объединились в партнерстве

18:37 Отключение света в Одессе — графики и прогнозы на четверг

18:27 Синоптики предупредили об опасной погоде во Львовской области

19:36 В Минэнерго рассказали, как долго придется жить по графикам

Эксклюзив

19:34 Экономическое бронирование — кого из одесситов оно касается

19:32 Украинская авиакомпания заработает во время войны — что известно

19:29 Буковель готов к новому сезону — сколько стоит отдых

19:15 Фонарики не помешают — как будут выключать свет в Украине завтра

Индекс оливье 2024 — на сколько за год подорожал новогодний салат - 80x80

Индекс оливье 2024 — на сколько за год подорожал новогодний салат

19:07 Налог на недвижимость – что изменится для одесситов с января

19:04 Названы хозяева чемпионата мира в 2030 и 2034 годах

18:48 "Всі. Свої" и "Залізна Крамниця" объединились в партнерстве

18:37 Отключение света в Одессе — графики и прогнозы на четверг

18:27 Синоптики предупредили об опасной погоде во Львовской области

Эксклюзив

19:34 Экономическое бронирование — кого из одесситов оно касается

15:27 Средняя зарплата в Украине 530 долларов — хватает ли одесситам

11:30 Цены на пшеницу — сколько стоят зерновые в Украине

06:40 Цены снова растут — сколько стоит 1 г золота в декабре

10 декабря 2024

06:40 Как заработать на ломе в Украине — цены за 1 кг латуни в декабре

5 декабря 2024

06:17 Сколько стоят продукты в Польше и Украине — сравнение

4 декабря 2024

06:27 Индекс оливье 2024 — на сколько за год подорожал новогодний салат

06:22 Альтернативы дровам — цены на брикеты и пеллеты в Украине

3 декабря 2024
Эксклюзив

19:16 Неинклюзивная Одесса — с чем сталкиваются ветераны войны

Эксклюзив

12:15 Живет без глаз — история защитника, потерявшего зрение на войне

Text

17:55 Зеленский экстренно вызвал Сырского — эфир Вечір.LIVE

Text

17:03 Военный эксперт резко высказался по поводу мобилизации 18-летних

Text

13:44 Дикий назвал город, которому грозит повторная оккупация

Text

13:23 Военный аналитик объяснил, как Запорожье готовится к обороне

Text

13:00 Трамп об окончании войны и заявление Зеленского — эфир День.LIVE

Индекс оливье 2024 — на сколько за год подорожал новогодний салат - 80x80

Индекс оливье 2024 — на сколько за год подорожал новогодний салат

Text

12:36 Протесты в Грузии — власти усиливают репрессии против митингующих

Text

09:54 Дикий объяснил к чему готовится РФ и почему не форсирует Днепр

Text

09:24 Налоговое резидентство за границей — Гетманцев дал совет

Text

08:25 Архитектор оценил риски обрушения моста Метро и Патона в Киеве

Text

08:00 Удар РФ по Запорожью и ограничение переводов — эфир Ранок.LIVE

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

10:36 Надо сокращать пути уклонения — в ВСУ назвали способы

6 декабря 2024

20:00 Мобилизация мужчин 50+ — кого не будут брать в армию

4 декабря 2024

06:12 Самая полезная каша, о которой все забыли — вкусный завтрак

8 декабря 2024

19:20 Военная форма не для всех — какие штрафы грозят украинцам

9 декабря 2024

14:12 Заготовка дров — можно ли собирать сухостой на обочине дороги

29 ноября 2024

10:24 Отец Трубина прокомментировал скандал с россиянином Головиным

2 декабря 2024

17:00 Каладзе раскритиковал Кварцхелию и Мамардашвили за их позицию

8 декабря 2024

08:45 Льготы для пенсионеров — что изменится в 2025 году

3 декабря 2024

06:35 Эта информация очень личная — о чем не обязан знать ТЦК

6 декабря 2024

16:16 Фьюри внезапно отменил бой и хочет найти лучшего соперника