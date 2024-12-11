Графики отключений света 12 декабря — когда ждать ограничения

Фонарики не помешают — как будут выключать свет в Украине завтра
В четверг, 12 декабря, в Украине запланированы временные отключения электроэнергии. Для бытовых потребителей свет будут выключать с 07:00 до 22:00 в зависимости от очереди.
Об этом сообщила пресс-служба Укрэнерго в Telegram в среду, 11 декабря.
Отключение света 12 декабря
Завтра в Украине будут работать ограничения на использование электроэнергии.
По данным Укрэнерго, для бытовых потребителей отключения будут действовать следующим образом:
- 07:00 – 08:00 – одна очередь отключений;
- 08:00 – 19:00 – две очереди отключений;
- 19:00 – 22:00 – одна очередь отключений.
Для промышленности и бизнеса:
- 07:00 – 22:00 – применение графиков ограничения мощности.
Заметим, временные ограничения вызваны повреждением энергетических объектов в результате ракетных и дроновых атак России. Сейчас продолжаются ремонтные работы, а энергетики прилагают усилия для скорейшего восстановления поврежденного оборудования.
"Пожалуйста, не включайте несколько мощных приборов одновременно, когда свет появляется по графику", — обратились к украинцам в компании.
Где можно посмотреть график отключения света в вашем регионе?
- Киев
- Киевская область
- Черкасская область
- Кировоградская область
- Херсонская область
- Запорожская область
- Днепропетровская область
- Полтавская область
- Харьковская область
- Сумская область
- Черниговская область
- Винницкая область
- Одесская область
- Николаевская область
- Житомирская область
- Хмельницкая область
- Тернопольская область
- Черновицкая область
- Ровенская область
- Волынская область
- Львовская область
- Ивано-Франковская область
- Закарпатская область
- Донецкая область
Напомним, начальник Николаевской ОВА Виталий Ким рассказал, что проблем с электроэнергией в регионе нет и не может быть.
По его словам, Николаевская область способна полностью обеспечить свои потребности, свет отключается, чтобы поддержать всеукраинскую энергетическую систему.
Напомним, ранее мы писали, что Украину могут поделить на три энергозона . Новая система отключения света может заработать уже в 2025 году.
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