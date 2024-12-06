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Україну можуть поділити на три енергозони — що це означає

6 грудня 2024 19:04
Ольга Антоновська - редактор
Розділення України на енергозони — коли можуть зробити й що це означає
Енергетики. Фото: ДТЕК
Ольга Антоновська - редактор

Україну можуть поділити на три енергозони. Так у Міненерго планують змінити порядок застосування графіків стабілізаційних відключень світла. Нова система може запрацювати вже з січня 2025 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерела в енергетичній галузі у п'ятницю, 6 грудня.

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Як зараз відбуваються відключення світла

Відключення світла в Україні не завжди рівномірні. У різних областях ситуація з відключеннями електроенергії може різнитись. Щоб зробити систему графіків погодинного відключення стандартною, а обмеження справедливішими, в Україні можуть змінити інструкцію застосування графіків.

Наразі для відключень світла регіони отримують команду від "Укренерго" на запровадження однієї чи кількох черг споживачів. Надалі вже на місцях вирішується, які саме черги та на який період будуть відключати. Саме через це в деяких областях відключення світла в різних регіонах можуть бути різними.

Як можуть змінитися графіки відключення світла в Україні

Запровадження однакових графіків по всій країні неможливе, оскільки це може призвести до серйозних перепадів в енергосистемі. Саме тому розглядають варіант об'єднання графіків деяких областей у кілька зон. Ймовірно йдеться про три зони з відносно рівним обсягом споживання.

"Наприклад, до однієї зони може увійти Одеська, Черкаська, Львівська та ще кілька областей, відібраних у шаховому порядку — щоб не створювати великих суцільних територій з одночасною відсутністю світла. І тоді відключення там будуть за певними чергами в однаковий час. Тобто, якщо третя черга відключатиметься на 4 години у певний період, то це відбуватиметься по всій зоні. Така сама система буде за іншими зонами", — зазначає видання РБК-Україна.

Щоправда, наголошують, що це лише один із можливих варіантів. Як повідомляє видання, є й інша пропозиція для встановлення більш гнучкого та справедливого механізму вимкнень. Наразі нову методику підходу до відключень ще формують, але запровадити її хочуть уже з січня 2025 року.

Нагадаємо, поштомати "Нової пошти" працюють, навіть коли діють графіки відключень світла.

Російські військові продовжують атакувати енергооб'єкти України. У Тернополі влучили в енергетичну інфраструктуру.

електроенергія Укренерго інфраструктура енергосистема відключення світла графіки відключень світла

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