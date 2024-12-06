Разделение Украины на энергозоны — когда могут сделать и что это значит

Энергетики. Фото: ДТЭК

Украину могут разделить на три энергозоны. Так, в Минэнерго планируют изменить порядок применения графиков стабилизационных отключений света. Новая система может заработать с января 2025 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники в энергетической сфере в пятницу, 6 декабря.

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Как сейчас происходят отключения света

Отключения света в Украине не всегда равномерны. В разных областях ситуация с отключениями электроэнергии может разниться. Чтобы сделать систему графиков почасового отключения стандартной, а ограничения более справедливыми, в Украине могут изменить инструкцию по применению графиков.

Сейчас для отключения света регионы получают команду от Укрэнерго на введение одной или нескольких очередей потребителей. В дальнейшем уже на местах решается, какие именно очереди и на какой период будут отключаться. Именно поэтому в некоторых областях отключения света в разных регионах могут быть разными.

Как могут измениться графики отключения света в Украине

Внедрение одинаковых графиков по всей стране невозможно, поскольку это может привести к серьезным перепадам в энергосистеме. Вот почему рассматривают вариант объединения графиков некоторых областей в несколько зон. Вероятно, речь идет о трех зонах с относительно равным объемом потребления.

"Например, в одну зону может войти Одесская, Черкасская, Львовская и еще несколько областей, отобранных в шахматном порядке — чтобы не создавать большие сплошные территории с одновременным отсутствием света. И тогда отключения там будут по определенным очередям в одинаковое время. То есть если третья очередь будет отключаться на 4 часа в определенный период, то это будет происходить по всей зоне", — отмечает издание РБК-Украина.

Правда, подчеркивают, что это только один из возможных вариантов. Как сообщает издание, есть и другое предложение по установлению более гибкого и справедливого механизма отключений. Пока новую методику подхода к отключениям еще формируют, но ввести ее хотят уже с января 2025 года.

Напомним, почтоматы "Новой почты" работают, даже когда действуют графики отключений света.

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