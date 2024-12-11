Удари по енергетиці України — росіяни щодня атакують східні регіони

Міністр енергетики Роман Андарак. Фото: скриншот

Російські війська продовжують цілеспрямовано атакувати енергетичну інфраструктуру України, особливо на прикордонних територіях. Головна мета — завдати максимальної шкоди та створити труднощі для населення.

Про це повідомив заступник міністра енергетики Роман Андарак у бліц-інтерв’ю журналістці Новини.LIVE Галині Остаповець у середу, 11 грудня.

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Андарак заявив про те, що російські війська постійно обстрілюють генерацію України.

"Насправді атаки по енергетиці України не припиняються. Практично щодня відбуваються обстріли, удари дронами та керованими авіабомбами", — зауважив заступник глави Міненерго.

За його словами, особливо від ударів страждають прифронтові регіони, але росіяни націлюються і на ключові вузли передачі електроенергії в інших областях, оскільки розуміють на тому, як побудована наша система енергетики.

Заступник міністра підкреслив, що останнім часом також зросла інтенсивність атак на підстанції середнього класу напруги.

"Тобто це підстанції операторів системи розподілу, які знаходяться в прифронтових областях. Знову ж таки мета — зробити нам якомога боляче, якомога більше страждань нашому населенню", — зазначив Андарак.

Нагадаємо, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що Німеччина внесла понад 360 млн євро до фонду підтримки енергетики України. Також значна сума буде спрямована на відновлення енергосистеми.

Раніше ми повідомляли, що Німеччина виділяє для України додаткові 70 млн євро. Ці кошти підуть на закупівлю малих теплоелектростанцій, котелень та іншого енергообладнання.