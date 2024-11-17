Массированный российский удар по Украине — когда восстановят поврежденные энергообъекты

Россияне атаковали энергетический объект. Фото: скриншот

Российская массированная атака 17 ноября не нанесла критических повреждений энергетической инфраструктуре Украины. Последствия вражеского удара относительно легкие.

Об этом заявил народный депутат и член комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и ЖКХ Сергей Нагорняк в эфире телеканала "Киев 24" .

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По словам Нагорняка, атака не нанесла критических повреждений энергетической инфраструктуре Украины.

"Путин не достиг той цели, чтобы погрузить Украину во тьму", — отметил нардеп.

Он подчеркнул, что с энергетической точки зрения последствия атаки относительно легкие. Больше всего пострадали Одесса, Одесская, Львовская, Ровенская и Волыньская области, где зафиксированы частичные повреждения. Однако, по его мнению, энергетики смогут возобновить работу в этих регионах в течение двух-трех дней.

Нагорняк также подчеркнул, что наиболее критичными потерями является гибель мирных жителей.

"Единственное из сегодняшней атаки, что критическое, это то, что погибли мирные люди в Днепропетровской области, и в других регионах страны. Это самое критическое из сегодняшней атаки. А железо и металл мы восстановим, и энергетику восстановим также", — подытожил он.

Ранее Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) сообщило о снижении электрической мощности на украинских атомных электростанциях из-за российской атаки. Это нанесло ущерб энергетической инфраструктуре страны.

Напомним, 17 ноября россияне нанесли массированный комбинированный удар по Украине. Силы ПВО обнаружили 210 воздушных целей противника — 120 ракет и 90 БпЛА.