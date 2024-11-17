Масований російський удар по Україні — коли відновлять пошкоджені енергооб'єкти

Росіяни атакували енергетичний об'єкт. Фото: скриншот

Російська масована атака 17 листопада не завдала критичних пошкоджень енергетичній інфраструктурі України. Наслідки ворожого удару є відносно легкими.

Про це заявив народний депутат та член комітету Верховної Ради з питань енергетики й ЖКГ Сергій Нагорняк в ефірі телеканалу "Київ 24".

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За словами Нагорняка, атака не завдала критичних пошкоджень енергетичній інфраструктурі України.

"Путін не досяг тієї мети, щоб занурити Україну в темряву", — зазначив нардеп.

Він підкреслив, що з енергетичної точки зору наслідки атаки є відносно легкими. Найбільше постраждали Одеса, Одеська область, Львівщина, Рівненщина та Волинь, де зафіксовані часткові ураження. Проте, на його думку, енергетики зможуть відновити роботу у цих регіонах протягом двох-трьох днів.

Нагорняк також наголосив, що найкритичнішими втратами є загибель мирних мешканців.

"Єдине із сьогоднішньої атаки, що критичне, це те, що загинули мирні люди на і Дніпропетровщині, і в інших регіонах країни. Це найкритичніше із сьогоднішньої атаки. А залізо й метал ми відновимо, й енергетику відновимо також", — підсумував він.

А Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) повідомило про зниження електричної потужності на українських атомних електростанціях через російську атаку. Це завдало шкоди енергетичній інфраструктурі країни.

Нагадаємо, 17 листопада росіяни здійснили масований комбінований удар по Україні. Сили ППО виявили 210 повітряних цілей противника — 120 ракет та 90 БпЛА.