Главная Новости дня Атака РФ на Днепр — повреждены медцентр, музей и вуз

Атака РФ на Днепр — повреждены медцентр, музей и вуз

Ua ru
Дата публикации 30 сентября 2025 20:18
Обстрел Днепра 30 сентября — Борис Филатов показал последствия атаки
Ликвидация последствий обстрела Днепра. Фото: t.me/borys_filatovv

Российский обстрел Днепра 30 сентября вызвал масштабные разрушения в городе. Повреждены десятки домов и объектов социальной инфраструктуры, а медики оказывают помощь пострадавшим.

Об этом сообщил в Telegram городской голова Борис Филатов.

Последствия обстрела Днепра 30 сентября

По состоянию на 18:30 в городе зафиксированы значительные разрушения в результате российского удара. Повреждены около 20 жилых домов.

Обстріл Дніпра - фото наслідків
Поврежденное здание после атаки РФ по Днепру. Фото: t.me/borys_filatovv

Известно, что среди объектов гражданской инфраструктуры пострадали медицинский центр, стоматология, музей, один из городских лицеев и корпуса университета. В больницах медики оказывают помощь пострадавшим.

Обстріл Дніпра 30 вересня - фото наслідків
Последствия удара РФ по Днепру. Фото: t.me/borys_filatovv

"Там, где уже позволили чрезвычайники, к расчистке улиц стали коммунальные службы. Работы у них много. На месте также представители райадминистрации, благотворители. Держим связь с областной военной администрацией. Спасибо всем, кто работает на месте и остается рядом с людьми", — сообщил Филатов.

Атака на Дніпро 30 вересня - фото наслідків
Коммунальщики ликвидируют последствия удара по Днепру. Фото: t.me/borys_filatovv

Как мы сообщали, в Днепре возросло количество пострадавших в результате российской атаки. Среди раненых — двое детей, один человек погиб.

А также президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на удар РФ по гражданским в Днепре. Он назвал атаку "циничной" и призвал мир усилить давление на страну-агрессора.

Днепр обстрелы Борис Филатов война в Украине атака
Мария Коробова - редактор
Автор:
Мария Коробова
