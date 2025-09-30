Обстрел Днепра 30 сентября — Борис Филатов показал последствия атаки

Ликвидация последствий обстрела Днепра. Фото: t.me/borys_filatovv

Российский обстрел Днепра 30 сентября вызвал масштабные разрушения в городе. Повреждены десятки домов и объектов социальной инфраструктуры, а медики оказывают помощь пострадавшим.

Об этом сообщил в Telegram городской голова Борис Филатов.

Реклама

Читайте также:

Последствия обстрела Днепра 30 сентября

По состоянию на 18:30 в городе зафиксированы значительные разрушения в результате российского удара. Повреждены около 20 жилых домов.

Поврежденное здание после атаки РФ по Днепру. Фото: t.me/borys_filatovv

Известно, что среди объектов гражданской инфраструктуры пострадали медицинский центр, стоматология, музей, один из городских лицеев и корпуса университета. В больницах медики оказывают помощь пострадавшим.

Последствия удара РФ по Днепру. Фото: t.me/borys_filatovv

"Там, где уже позволили чрезвычайники, к расчистке улиц стали коммунальные службы. Работы у них много. На месте также представители райадминистрации, благотворители. Держим связь с областной военной администрацией. Спасибо всем, кто работает на месте и остается рядом с людьми", — сообщил Филатов.

Коммунальщики ликвидируют последствия удара по Днепру. Фото: t.me/borys_filatovv

Как мы сообщали, в Днепре возросло количество пострадавших в результате российской атаки. Среди раненых — двое детей, один человек погиб.

А также президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на удар РФ по гражданским в Днепре. Он назвал атаку "циничной" и призвал мир усилить давление на страну-агрессора.