Обстріл Дніпра 30 вересня — Борис Філатов показав наслідки атаки

Атака РФ на Дніпро — пошкоджено медцентр, музей та заклади освіти
Російський обстріл Дніпра 30 вересня спричинив масштабні руйнування у місті. Пошкоджено десятки будинків та об’єктів соціальної інфраструктури, а медики надають допомогу постраждалим.
Про це повідомив у Telegram міський голова Борис Філатов.
Наслідки обстрілу Дніпра 30 вересня
Станом на 18:30 у місті зафіксовано значні руйнування внаслідок російського удару. Пошкоджено близько 20 житлових будинків.
Відомо, що серед об'єктів цивільної інфраструктури постраждали медичний центр, стоматологія, музей, один із міських ліцеїв та корпуси університету. У лікарнях медики надають допомогу постраждалим.
"Там, де вже дозволили надзвичайники, до розчищення вулиць стали комунальні служби. Роботи в них багато. На місці також представники райадміністрації, благодійники. Тримаємо зв'язок з обласною військовою адміністрацією. Дякую всім, хто працює на місці та залишається поряд із людьми", — повідомив Філатов.
Як ми повідомляли, у Дніпрі зросла кількість постраждалих внаслідок російської атаки. Серед поранених — двоє дітей, одна людина загинула.
А також президент України Володимир Зеленський відреагував на удар РФ по цивільним у Дніпрі. Він назвав атаку "цинічною" та закликав світ посилити тиск на країну-агресорку.
