Атака РФ на Дніпро — пошкоджено медцентр, музей та заклади освіти

Атака РФ на Дніпро — пошкоджено медцентр, музей та заклади освіти

Ua ru
Дата публікації: 30 вересня 2025 20:18
Обстріл Дніпра 30 вересня — Борис Філатов показав наслідки атаки
Ліквідація наслідків обстрілу Дніпра. Фото: t.me/borys_filatovv

Російський обстріл Дніпра 30 вересня спричинив масштабні руйнування у місті. Пошкоджено десятки будинків та об’єктів соціальної інфраструктури, а медики надають допомогу постраждалим.

Про це повідомив у Telegram міський голова Борис Філатов.

Читайте також:

Наслідки обстрілу Дніпра 30 вересня

Станом на 18:30 у місті зафіксовано значні руйнування внаслідок російського удару. Пошкоджено близько 20 житлових будинків.

Обстріл Дніпра - фото наслідків
Пошкоджена будівля після атаки РФ по Дніпру. Фото: t.me/borys_filatovv

Відомо, що серед об'єктів цивільної інфраструктури постраждали медичний центр, стоматологія, музей, один із міських ліцеїв та корпуси університету. У лікарнях медики надають допомогу постраждалим.

Обстріл Дніпра 30 вересня - фото наслідків
Наслідки удару РФ по Дніпру. Фото: t.me/borys_filatovv

"Там, де вже дозволили надзвичайники, до розчищення вулиць стали комунальні служби.  Роботи в них багато. На місці також представники райадміністрації, благодійники. Тримаємо зв'язок з обласною військовою адміністрацією. Дякую всім, хто працює на місці та залишається поряд із людьми", — повідомив Філатов.

Атака на Дніпро 30 вересня - фото наслідків
Комунальники ліквідують наслідки удару по Дніпру. Фото: t.me/borys_filatovv

Як ми повідомляли, у Дніпрі зросла кількість постраждалих внаслідок російської атаки. Серед поранених — двоє дітей, одна людина загинула.

А також президент України Володимир Зеленський відреагував на удар РФ по цивільним у Дніпрі. Він назвав атаку "цинічною" та закликав світ посилити тиск на країну-агресорку.

Дніпро обстріли Борис Філатов війна в Україні атака
Марія Коробова - редактор
Автор:
Марія Коробова
