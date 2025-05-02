Армия США готовит парад на день рождения Трампа — привлекут 6600 солдат

Президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Leah Millis

В США готовятся к вероятному военному параду в Вашингтоне по случаю 250-летия армии и 79-летия Дональда Трампа, который приходится на 14 июня. Известно, сколько военных и техники предварительно планируют привлечь к праздничным действам.

Об этом сообщает Associated Press.

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Как сообщает Associated Press со ссылкой на документы армии, по предварительному плану к участию в параде будет привлечено более 6600 военнослужащих, не менее 150 единиц техники, 50 вертолетов, семь армейских оркестров. Также запланировано парашютное шоу "Золотых Рыцарей" и участие большого количества гражданских лиц, включая ветеранов и реконструкторов.

Если парад официально одобрят, то он станет частью большого празднования на Национальной аллее, которое готовится уже больше года. Документы, с которыми ознакомились журналисты, датированные 29-30 апреля и пока их еще не утвердили. Однако, там уже есть свидетельства о готовности армии к масштабному мероприятию в случае согласования со стороны Белого дома. Окончательного решения пока нет.

Среди возможных участников парада — подразделения из 11 корпусов и дивизий, батальоны с машинами "Брэдли", "Страйкер", танками, гаубицами "Паладин", а также исторические самолеты и транспорт. Завершить парад планируют концертом и большим фейерверком.

Организация события может стоить десятки миллионов долларов. Основные расходы пойдут на перевозку техники и персонала в столицу, размещение, питание, а также усиление мер безопасности. Парад должен быть классифицирован как национальное событие особого уровня безопасности — соответствующий запрос уже подан Службой национальных парков.

"Высокие расходы остановили стремление Трампа провести парад во время его первого срока, а танки и другая тяжелая техника, которые являются частью последних планов армии, вызвали беспокойство городских властей относительно повреждения дорог", — отметили журналисты.

Трамп вдохновился парадом во Франции в 2017 году

Идея военного парада в США возникла у Трампа еще в 2017 году после участия в праздновании Дня взятия Бастилии во Франции. Предыдущие попытки реализации плана сорвались из-за высоких затрат и логистических трудностей. Нынешняя инициатива, как говорят журналисты, может получить новый шанс на воплощение.

"Этот план в конце концов был отклонен из-за огромных расходов — по одной из оценок, 92 миллиона долларов - и других логистических проблем. Среди них были возражения городских чиновников, которые утверждали, что включение танков и другой тяжелой бронированной техники разорвет дороги. В 2018 году Трамп опубликовал сообщение в социальных сетях, что отменяет мероприятие из-за расходов, и обвинил местных политиков в завышении цен", — говорится в статье.

Интересно, что в своей заметке на Truth Social Трамп не упомянул о параде, но пообещал вернуть традицию празднования, в частности, переименовать День победы в Европе 8 мая на "День победы во Второй мировой войне", а День ветеранов 11 ноября — на "День победы в Первой мировой войне".

Напомним, в России тем временем Путин готовится праздновать День победы и устроить парад. Для этого он объявил о так называемом "перемирии" с 8 по 11 мая. Между тем группа разведчиков предупреждает, что во время празднований российская служба безопасности может устроить подставные теракты для обвинений Украины.