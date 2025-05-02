Дні перемоги — Трамп оголосив нові свята у США

Лідер США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Nathan Howard

Лідер Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп оголосив 8 травня День перемоги у Другій світовій війні. Крім того, він запровадив 11 листопада — День перемоги у Першій світовій війні.

Про це Дональд Трамп повідомив у Truth Social у пʼятницю, 2 травня.

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"Багато наших союзників і друзів святкують 8 травня як День Перемоги, але ми зробили більше, ніж будь-яка інша країна, для досягнення переможного результату у Другій світовій війні. Цим я перейменовую 8 травня на День перемоги у Другій світовій війні, а 11 листопада — на День перемоги у Першій світовій війні", — розповів Трамп.

За його словами, Штати виграли обидві війни. Він наголосив, що ніхто не був близьким до американців за силою, хоробрістю чи військовим блиском.

"Але ми ніколи нічого не святкуємо — це тому, що у нас більше немає лідерів, які знають, як це робити! Ми знову почнемо святкувати наші перемоги!" — додав Трамп.

Допис Трампа. Фото: скриншот

Нагадаємо, лідер США висловився про угоду щодо надр, яку підписали з Україною 1 травня. За його словами, американці можуть отримати понад 350 млрд доларів.

Раніше Трамп повідомив, що у США побудують протиракетний щит. Він підписав відповідний наказ.