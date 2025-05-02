Дни победы — Трамп объявил новые праздники в США

Лидер США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Nathan Howard

Лидер Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп объявил 8 мая День победы во Второй мировой войне. Кроме того, он ввел 11 ноября — День победы в Первой мировой войне.

Об этом Дональд Трамп сообщил в Truth Social в пятницу, 2 мая.

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"Многие наши союзники и друзья празднуют 8 мая как День Победы, но мы сделали больше, чем любая другая страна, для достижения победного результата во Второй мировой войне. Этим я переименовываю 8 мая в День победы во Второй мировой войне, а 11 ноября — в День победы в Первой мировой войне", — рассказал Трамп.

По его словам, Штаты выиграли обе войны. Он подчеркнул, что никто не был близок к американцам по силе, храбрости или военному блеску.

"Но мы никогда ничего не празднуем — это потому, что у нас больше нет лидеров, которые знают, как это делать! Мы снова начнем праздновать наши победы! " — добавил Трамп.

Пост Трампа. Фото: скриншот

Напомним, лидер США высказался о соглашении по недрам, которое подписали с Украиной 1 мая. По его словам, американцы могут получить более 350 млрд долларов.

Ранее Трамп сообщил, что в США построят противоракетный щит. Он подписал соответствующий приказ.