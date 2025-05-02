Армія США готує парад на день народження Трампа — залучать 6600 солдатів

Армія США готує масштабний парад на день народження Трампа
У США готуються до ймовірного військового параду у Вашингтоні з нагоди 250-річчя армії та 79-річчя Дональда Трампа, який припадає на 14 червня. Відомо, скільки військових та техніки попередньо планують залучити до святкових дійств.
Про це повідомляє Associated Press.
Трамп хоче помпезний парад за десятки мільйонів доларів
Як повідомляє Associated Press із посиланням на документи армії, за попереднім планом до участі в параді буде залучено понад 6600 військовослужбовців, щонайменше 150 одиниць техніки, 50 гелікоптерів, сім армійських оркестрів. Також заплановано парашутне шоу "Золотих Лицарів" та участь великої кількості цивільних осіб, включно з ветеранами і реконструкторами.
Якщо парад офіційно схвалять, то він стане частиною великого святкування на Національній алеї, яке готується вже понад рік. Документи, з якими ознайомились журналісти, датовані 29–30 квітня і наразі їх ще не затвердили. Проте, там вже є свідчення про готовність армії до масштабного заходу у випадку погодження з боку Білого дому. Остаточного рішення поки немає.
Серед можливих учасників параду — підрозділи з 11 корпусів і дивізій, батальйони з машинами "Бредлі", "Страйкер", танками, гаубицями "Паладін", а також історичні літаки та транспорт. Завершити парад планують концертом і великим феєрверком.
Організація події може коштувати десятки мільйонів доларів. Основні витрати підуть на перевезення техніки і персоналу до столиці, розміщення, харчування, а також посилення заходів безпеки. Парад має бути класифікований як національна подія особливого рівня безпеки — відповідний запит уже поданий Службою національних парків.
"Високі витрати зупинили прагнення Трампа провести парад під час його першого терміну, а танки та інша важка техніка, які є частиною останніх планів армії, викликали занепокоєння міської влади щодо пошкодження доріг", — зазначили журналісти.
Трамп надихнувся парадом у Франції в 2017 році
Ідея військового параду в США виникла у Трампа ще у 2017 році після участі у святкуванні Дня взяття Бастилії у Франції. Попередні спроби реалізації плану зірвалися через високі витрати та логістичні труднощі. Цьогорічна ініціатива, як кажуть журналісти, може отримати новий шанс на втілення.
"Цей план зрештою був відхилений через величезні витрати — за однією з оцінок, 92 мільйони доларів — та інші логістичні проблеми. Серед них були заперечення міських чиновників, які стверджували, що включення танків та іншої важкої броньованої техніки розірве дороги. У 2018 році Трамп опублікував допис у соціальних мережах, що скасовує захід через витрати, і звинуватив місцевих політиків у завищенні цін", — йдеться у статті.
Цікаво, що у своєму дописі на Truth Social Трамп не згадав про парад, але пообіцяв повернути традицію святкувань, зокрема, перейменувати День перемоги в Європі 8 травня на "День перемоги у Другій світовій війні", а День ветеранів 11 листопада — на "День перемоги у Першій світовій війні".
Нагадаємо, в Росії тим часом Путін готується святкувати День перемоги і влаштувати парад. Для цього він оголосив про так зване "перемир'я" з 8 по 11 травня. Тим часом група розвідників попереджає, що під час святкувань російська служба безпеки може влаштувати підставні теракти для звинувачень України.
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