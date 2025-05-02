Армія США готує парад на день народження Трампа — залучать 6600 солдатів

Президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Leah Millis

У США готуються до ймовірного військового параду у Вашингтоні з нагоди 250-річчя армії та 79-річчя Дональда Трампа, який припадає на 14 червня. Відомо, скільки військових та техніки попередньо планують залучити до святкових дійств.

Про це повідомляє Associated Press.

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Як повідомляє Associated Press із посиланням на документи армії, за попереднім планом до участі в параді буде залучено понад 6600 військовослужбовців, щонайменше 150 одиниць техніки, 50 гелікоптерів, сім армійських оркестрів. Також заплановано парашутне шоу "Золотих Лицарів" та участь великої кількості цивільних осіб, включно з ветеранами і реконструкторами.

Якщо парад офіційно схвалять, то він стане частиною великого святкування на Національній алеї, яке готується вже понад рік. Документи, з якими ознайомились журналісти, датовані 29–30 квітня і наразі їх ще не затвердили. Проте, там вже є свідчення про готовність армії до масштабного заходу у випадку погодження з боку Білого дому. Остаточного рішення поки немає.

Серед можливих учасників параду — підрозділи з 11 корпусів і дивізій, батальйони з машинами "Бредлі", "Страйкер", танками, гаубицями "Паладін", а також історичні літаки та транспорт. Завершити парад планують концертом і великим феєрверком.

Організація події може коштувати десятки мільйонів доларів. Основні витрати підуть на перевезення техніки і персоналу до столиці, розміщення, харчування, а також посилення заходів безпеки. Парад має бути класифікований як національна подія особливого рівня безпеки — відповідний запит уже поданий Службою національних парків.

"Високі витрати зупинили прагнення Трампа провести парад під час його першого терміну, а танки та інша важка техніка, які є частиною останніх планів армії, викликали занепокоєння міської влади щодо пошкодження доріг", — зазначили журналісти.

Трамп надихнувся парадом у Франції в 2017 році

Ідея військового параду в США виникла у Трампа ще у 2017 році після участі у святкуванні Дня взяття Бастилії у Франції. Попередні спроби реалізації плану зірвалися через високі витрати та логістичні труднощі. Цьогорічна ініціатива, як кажуть журналісти, може отримати новий шанс на втілення.

"Цей план зрештою був відхилений через величезні витрати — за однією з оцінок, 92 мільйони доларів — та інші логістичні проблеми. Серед них були заперечення міських чиновників, які стверджували, що включення танків та іншої важкої броньованої техніки розірве дороги. У 2018 році Трамп опублікував допис у соціальних мережах, що скасовує захід через витрати, і звинуватив місцевих політиків у завищенні цін", — йдеться у статті.

Цікаво, що у своєму дописі на Truth Social Трамп не згадав про парад, але пообіцяв повернути традицію святкувань, зокрема, перейменувати День перемоги в Європі 8 травня на "День перемоги у Другій світовій війні", а День ветеранів 11 листопада — на "День перемоги у Першій світовій війні".

Нагадаємо, в Росії тим часом Путін готується святкувати День перемоги і влаштувати парад. Для цього він оголосив про так зване "перемир'я" з 8 по 11 травня. Тим часом група розвідників попереджає, що під час святкувань російська служба безпеки може влаштувати підставні теракти для звинувачень України.