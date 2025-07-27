Обстрел автобуса на Сумщине — известно о погибших

Работник ГСЧС. Иллюстративное фото: facebook.com/DSNSSUMY

Три человека погибли в результате российского удара по гражданскому автобусу в Сумской области. Еще пятерым пострадавшим оказали помощь медики.

Об этом сообщил 27 июля глава Сумской ОГА Олег Григоров.

Реклама

Читайте также:

Армия РФ убила трех человек на Сумщине

В воскресенье, 27 июля, российские оккупанты нанесли удар по гражданскому автобусу в районе села Иволжанское Юнаковской громады. Враг попал по транспортному средству из БпЛА.

Последствия удара по гражданскому автобусу на Сумщине. Фото: t.me/grigorov_oleg

В результате вражеской атаки погибли три женщины. Ранения получили 19 человек. Одна из женщин получила особо тяжелые травмы — сейчас медики борются за ее жизнь.

Автобус после атаки РФ. Фото: t.me/grigorov_oleg

Все раненые получают необходимую медицинскую помощь. Всего в момент удара в автобусе находились 39 пассажиров.

"Они были эвакуированы в Сумы, но периодически посещали свои дома и хозяйства в приграничной громаде", — сообщил Григоров.

Сообщение Олег Григоров. Фото: скриншот

Напомним, жители Сумщины остались без электроснабжения в результате удара РФ.

А также известно о продвижении украинских защитников на Запорожском направлении.