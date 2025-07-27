Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииПсихологияДомСпортВкусШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииМодаРецептыТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Армия РФ ударила по гражданским на Сумщине — известно о погибших

Армия РФ ударила по гражданским на Сумщине — известно о погибших

Ua ru
Дата публикации 27 июля 2025 22:02
Обстрел автобуса на Сумщине — известно о погибших
Работник ГСЧС. Иллюстративное фото: facebook.com/DSNSSUMY

Три человека погибли в результате российского удара по гражданскому автобусу в Сумской области. Еще пятерым пострадавшим оказали помощь медики.

Об этом сообщил 27 июля глава Сумской ОГА Олег Григоров.

Реклама
Читайте также:

Армия РФ убила трех человек на Сумщине

В воскресенье, 27 июля, российские оккупанты нанесли удар по гражданскому автобусу в районе села Иволжанское Юнаковской громады. Враг попал по транспортному средству из БпЛА.

Обстріл автобуса на Сумщині
Последствия удара по гражданскому автобусу на Сумщине. Фото: t.me/grigorov_oleg

В результате вражеской атаки погибли три женщины. Ранения получили 19 человек. Одна из женщин получила особо тяжелые травмы — сейчас медики борются за ее жизнь.

Армія РФ вдарила по цивільному автобусу на Сумщині
Автобус после атаки РФ. Фото: t.me/grigorov_oleg

Все раненые получают необходимую медицинскую помощь. Всего в момент удара в автобусе находились 39 пассажиров.

"Они были эвакуированы в Сумы, но периодически посещали свои дома и хозяйства в приграничной громаде", — сообщил Григоров.

На Сумщині загинули троє людей
Сообщение Олег Григоров. Фото: скриншот

Напомним, жители Сумщины остались без электроснабжения в результате удара РФ.

А также известно о продвижении украинских защитников на Запорожском направлении.

Сумская область обстрелы война в Украине атака погибшие
Мария Коробова - редактор
Автор:
Мария Коробова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации