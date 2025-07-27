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Головна Новини дня Росіяни атакували Сумщину — без світла низка споживачів

Росіяни атакували Сумщину — без світла низка споживачів

Ua ru
Дата публікації: 27 липня 2025 17:19
На Сумщині люди лишилися без світла через атаку РФ
Рятувальники ліквідовують наслідки атаки РФ. Фото: ДСНС/Telegram

У неділю, 27 липня, російські війська вкотре дронами атакували Сумську область. Цього разу під ударом опинилися об’єкти критичної інфраструктури.

Про це повідомив очільник Сумської ОВА Олег Григоров у Telegram.

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Атака РФ на Сумщину — люди лишилися без світла

Сьогодні, 27 липня, російські окупанти знову дронами атакували об’єкти критичної інфраструктури Сумщини.

Внаслідок атаки безпілотників частина Сумської громади залишилась без світла. Енергетики вже працюють над відновленням електропостачання.

"Робимо все можливе, аби якнайшвидше повернути світло в оселі людей", — зазначив очільник ОВА.

Атака РФ на Суми
Скриншот повідомлення очільника ОВА/Telegram

Нагадаємо, що у неділю вдень, 27 липня, у Сумах пролунала низка потужних вибухів.

Крім того, ранок неділі, 27 липня, розпочався з вибухів й на Київщині — сили ППО працювали по ворожих цілях.

електроенергія Сумська область обстріли війна в Україні світло
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
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