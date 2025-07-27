На Сумщині люди лишилися без світла через атаку РФ

Росіяни атакували Сумщину — без світла низка споживачів
У неділю, 27 липня, російські війська вкотре дронами атакували Сумську область. Цього разу під ударом опинилися об’єкти критичної інфраструктури.
Про це повідомив очільник Сумської ОВА Олег Григоров у Telegram.
Атака РФ на Сумщину — люди лишилися без світла
Сьогодні, 27 липня, російські окупанти знову дронами атакували об’єкти критичної інфраструктури Сумщини.
Внаслідок атаки безпілотників частина Сумської громади залишилась без світла. Енергетики вже працюють над відновленням електропостачання.
"Робимо все можливе, аби якнайшвидше повернути світло в оселі людей", — зазначив очільник ОВА.
Нагадаємо, що у неділю вдень, 27 липня, у Сумах пролунала низка потужних вибухів.
Крім того, ранок неділі, 27 липня, розпочався з вибухів й на Київщині — сили ППО працювали по ворожих цілях.
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