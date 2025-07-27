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Головна Новини дня У Сумах пролунала серія потужних вибухів — що відомо

У Сумах пролунала серія потужних вибухів — що відомо

Ua ru
Дата публікації: 27 липня 2025 14:29
Вибухи у Сумах — що відомо
Дим внаслідок вибухів. Ілюстративне фото: Reuters

У неділю вдень, 27 липня, у Сумах пролунала низка потужних вибухів. У Повітряних силах ЗСУ повідомляли про рух ворожого безпілотника у напрямку Сум.

Про вибухи інформували місцеві Telegram-канали та ЗМІ.

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Вибухи у Сумах 27 липня — що відомо

Сьогодні вдень, 27 липня, у Сумах пролунала серія потужних вибухів. Напередодні у Повітряних силах ЗСУ попереджали про рух російського безпілотника у напрямку міста.

Атака РФ
Скриншот повідомлення ПС ЗСУ/Telegram

За даними місцевих ЗМІ, в деяких районах Сум перебої з постачанням електроенергії після вибухів.

Карта повітряних тривог на момент вибухів у Сумах

Карта тривог
Карта тривог на момент вибухів у Сумах. Фото: alerts.in.ua

Нагадаємо, що вранці 27 липня вибухи також лунали у Хмельницькій області.

Крім того, ранок неділі, 27 липня, розпочався з вибухів й на Київщині — сили ППО працювали по ворожих цілях.

вибух Суми обстріли війна в Україні атака
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
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