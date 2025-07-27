Взрывы в Сумах — что известно

Дым в результате взрывов. Иллюстративное фото: Reuters

В воскресенье днем, 27 июля, в Сумах прогремел ряд мощных взрывов. В Воздушных силах ВСУ сообщали о движении вражеского беспилотника в направлении Сум.

О взрывах информировали местные Telegram-каналы и СМИ.

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Взрывы в Сумах 27 июля — что известно

Сегодня днем, 27 июля, в Сумах прогремела серия мощных взрывов. Накануне в Воздушных силах ВСУ предупреждали о движении российского беспилотника в направлении города.

Скриншот сообщения ВС ВСУ/Telegram

По данным местных СМИ, в некоторых районах Сум перебои с поставками электроэнергии после взрывов.

Карта воздушных тревог на момент взрывов в Сумах

Карта тревог на момент взрывов в Сумах. Фото: alerts.in.ua

Напомним, что утром 27 июля взрывы также раздавались в Хмельницкой области.

Кроме того, утро воскресенья, 27 июля, началось со взрывов и в Киевской области — силы ПВО работали по вражеским целям.