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Россияне атаковали Сумскую область — без света ряд потребителей

Ua ru
Дата публикации 27 июля 2025 17:19
На Сумщине люди остались без света из-за атаки РФ
Спасатели ликвидируют последствия атаки РФ. Фото: ГСЧС/Telegram

В воскресенье, 27 июля, российские войска в очередной раз дронами атаковали Сумскую область. На этот раз под ударом оказались объекты критической инфраструктуры.

Об этом сообщил глава Сумской ОВА Олег Григоров в Telegram.

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Атака РФ на Сумскую область — люди остались без света

Сегодня, 27 июля, российские оккупанты снова дронами атаковали объекты критической инфраструктуры Сумщины.

В результате атаки беспилотников часть Сумской общины осталась без света. Энергетики уже работают над восстановлением электроснабжения.

"Делаем все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть свет в дома людей", — отметил глава ОВА.

Атака РФ на Суми
Скриншот сообщения главы ОВА/Telegram

Напомним, что в воскресенье днем, 27 июля, в Сумах прогремел ряд мощных взрывов.

Кроме того, утро воскресенья, 27 июля, началось со взрывов и на Киевщине — силы ПВО работали по вражеским целям.

электроэнергия Сумская область обстрелы война в Украине свет
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
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