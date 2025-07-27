На Сумщине люди остались без света из-за атаки РФ

Россияне атаковали Сумскую область — без света ряд потребителей
В воскресенье, 27 июля, российские войска в очередной раз дронами атаковали Сумскую область. На этот раз под ударом оказались объекты критической инфраструктуры.
Об этом сообщил глава Сумской ОВА Олег Григоров в Telegram.
Атака РФ на Сумскую область — люди остались без света
Сегодня, 27 июля, российские оккупанты снова дронами атаковали объекты критической инфраструктуры Сумщины.
В результате атаки беспилотников часть Сумской общины осталась без света. Энергетики уже работают над восстановлением электроснабжения.
"Делаем все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть свет в дома людей", — отметил глава ОВА.
Напомним, что в воскресенье днем, 27 июля, в Сумах прогремел ряд мощных взрывов.
Кроме того, утро воскресенья, 27 июля, началось со взрывов и на Киевщине — силы ПВО работали по вражеским целям.
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