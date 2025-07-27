На Сумщине люди остались без света из-за атаки РФ

Спасатели ликвидируют последствия атаки РФ. Фото: ГСЧС/Telegram

В воскресенье, 27 июля, российские войска в очередной раз дронами атаковали Сумскую область. На этот раз под ударом оказались объекты критической инфраструктуры.

Об этом сообщил глава Сумской ОВА Олег Григоров в Telegram.

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Сегодня, 27 июля, российские оккупанты снова дронами атаковали объекты критической инфраструктуры Сумщины.

В результате атаки беспилотников часть Сумской общины осталась без света. Энергетики уже работают над восстановлением электроснабжения.

"Делаем все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть свет в дома людей", — отметил глава ОВА.

Скриншот сообщения главы ОВА/Telegram

Напомним, что в воскресенье днем, 27 июля, в Сумах прогремел ряд мощных взрывов.

Кроме того, утро воскресенья, 27 июля, началось со взрывов и на Киевщине — силы ПВО работали по вражеским целям.