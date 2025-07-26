Обстріл Сумської громади 26 липня - постраждали троє людей

Удар по цивільній інфраструктурі Сумщини — постраждали люди
Російські окупанти ввечері, 26 липня, атакували цивільну інфраструктуру Сумської громади. Внаслідок обстрілу постраждали люди.
Про це у Telegram повідомляє глава Сумської ОВА Олег Григоров.
Наслідки обстрілу Сумської громади 26 липня ввечері
"Ввечері ворог знову атакував цивільну інфраструктуру Сумської громади — у Ковпаківському районі міста. Унаслідок удару постраждали цивільні", — йдеться у повідомленні.
Григоров уточнив що за попередніми даними, відомо про трьох поранених. Всіх їх доставлено до лікарень, наразі медики проводять обстеження та надають необхідну допомогу.
"Один із постраждалих — 43-річний чоловік, перебуває у стані середньої тяжкості", — уточнив глава ОВА.
Нагадаємо, що вдень, 26 липня, росіяни атакували Суми. У місті неодноразово було чути вибухи на тлі дронової атаки.
Згодом стало відомо, що внаслідок обстрілу пошкоджено будівлю Сумської обласної державної адміністрації. Фото наслідків можна подивитися за цим посиланням.
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