Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїПсихологіяДімСпортСмакШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиШтабАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїМодаРецептиТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Удар по цивільній інфраструктурі Сумщини — постраждали люди

Удар по цивільній інфраструктурі Сумщини — постраждали люди

Ua ru
Дата публікації: 26 липня 2025 23:41
Обстріл Сумської громади 26 липня - постраждали троє людей
Вибух у місті. Ілюстративне фото: zn.ua

Російські окупанти ввечері, 26 липня, атакували цивільну інфраструктуру Сумської громади. Внаслідок обстрілу постраждали люди.

Про це у Telegram повідомляє глава Сумської ОВА Олег Григоров.

Реклама
Читайте також:

Наслідки обстрілу Сумської громади 26 липня ввечері

"Ввечері ворог знову атакував цивільну інфраструктуру Сумської громади — у Ковпаківському районі міста. Унаслідок удару постраждали цивільні", — йдеться у повідомленні.

Григоров уточнив що за попередніми даними, відомо про трьох поранених. Всіх їх доставлено до лікарень, наразі медики проводять обстеження та надають необхідну допомогу.

"Один із постраждалих — 43-річний чоловік, перебуває у стані середньої тяжкості", — уточнив глава ОВА.

Нагадаємо, що вдень, 26 липня, росіяни атакували Суми. У місті неодноразово було чути вибухи на тлі дронової атаки.

Згодом стало відомо, що внаслідок обстрілу пошкоджено будівлю Сумської обласної державної адміністрації. Фото наслідків можна подивитися за цим посиланням.

вибух Сумська область обстріли війна в Україні Росія постраждалі
Ткач Едуард - редактор
Автор:
Ткач Едуард
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації