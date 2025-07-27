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Українські захисники просунулися на Запорізькому напрямку

Ua ru
Дата публікації: 27 липня 2025 17:14
ЗСУ просунулися на Запорізькому напрямку — що відомо
Бійці 210-го Окремого Штурмового полку. Фото: facebook.com/polk210

Українські оборонці мають успіхи на Запорізькому напрямку. Бійці 210-й Окремого Штурмового Полку відсунули ворога з позицій.

Про це повідомили 27 липня на сторінці 210-го ОШП в Facebook.

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Як повідомили у полку, бійця 1 штурмового батальйону вдалося "вибити" російських окупантів з позицій, які займали вже тривалий час.

Окремо відзначили, що спецоперація минула без втрат з боку українських захисників. Це вдалося завдяки злагодженій роботі підрозділу з використанням артилерії та БпЛА.

"Вибили" ДРГ ворога і зайняли позиції, які до цього тривалий час невдало штурмували інші підрозділи. Такий успіх став можливим виключно завдяки детально спланованій та ідеально виконаній штурмовій операції з використанням артилерії та дронів для підтримки штурмовиків. Важливо, що нам вдалося звільнити українські території без жодної втрати з боку наших воїнів", — повідомили у полку.

Українські бійці просунулися на Запоріжжі
Допис 210-го ОШП. Фото: скриншот

Раніше командир полку "К-2" емоційно прокоментував "справедливу" мобілізацію в Україні.

А також Росія посилила тиск на тил у південних регіонах за допомогою дронів.

ЗСУ Запоріжжя Запорізька область війна в Україні штурм
Марія Коробова - редактор
Автор:
Марія Коробова
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