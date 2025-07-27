ЗСУ просунулися на Запорізькому напрямку — що відомо

Українські захисники просунулися на Запорізькому напрямку
Українські оборонці мають успіхи на Запорізькому напрямку. Бійці 210-й Окремого Штурмового Полку відсунули ворога з позицій.
Про це повідомили 27 липня на сторінці 210-го ОШП в Facebook.
ЗСУ мають просування на Запорізькому напрямку
Як повідомили у полку, бійця 1 штурмового батальйону вдалося "вибити" російських окупантів з позицій, які займали вже тривалий час.
Окремо відзначили, що спецоперація минула без втрат з боку українських захисників. Це вдалося завдяки злагодженій роботі підрозділу з використанням артилерії та БпЛА.
"Вибили" ДРГ ворога і зайняли позиції, які до цього тривалий час невдало штурмували інші підрозділи. Такий успіх став можливим виключно завдяки детально спланованій та ідеально виконаній штурмовій операції з використанням артилерії та дронів для підтримки штурмовиків. Важливо, що нам вдалося звільнити українські території без жодної втрати з боку наших воїнів", — повідомили у полку.
Раніше командир полку "К-2" емоційно прокоментував "справедливу" мобілізацію в Україні.
А також Росія посилила тиск на тил у південних регіонах за допомогою дронів.
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