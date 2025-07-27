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Украинские защитники продвинулись на Запорожском направлении

Ua ru
Дата публикации 27 июля 2025 17:14
ВСУ продвинулись на Запорожском направлении - что известно
Бойцы 210-го Отдельного Штурмового полка. Фото: facebook.com/polk210

Украинские защитники имеют успехи на Запорожском направлении. Бойцы 210-й Отдельного штурмового полка отодвинули врага с позиций.

Об этом сообщили 27 июля на странице 210-го ОШП в Facebook.

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Как сообщили в полку, бойцам 1-го штурмового батальона удалось "выбить" российских оккупантов с позиций, которые занимали уже длительное время.

Отдельно отметили, что спецоперация прошла без потерь со стороны украинских защитников. Это удалось благодаря слаженной работе подразделения с использованием артиллерии и БпЛА.

"Выбили" ДРГ врага и заняли позиции, которые до этого длительное время неудачно штурмовали другие подразделения. Такой успех стал возможным исключительно благодаря детально спланированной и идеально выполненной штурмовой операции с использованием артиллерии и дронов для поддержки штурмовиков. Важно, что нам удалось освободить украинские территории без единой потери со стороны наших воинов", — сообщили в полку.

Українські бійці просунулися на Запоріжжі
Сообщение 210-го ОШП. Фото: скриншот

Ранее командир полка "К-2" эмоционально прокомментировал "справедливую" мобилизациюв Украине.

А также Россия усилила давление на тыл в южных регионах с помощью дронов.

ВСУ Запорожье Запорожская область война в Украине штурм
Мария Коробова - редактор
Автор:
Мария Коробова
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