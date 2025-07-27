Обстріл автобуса на Сумщині — відомо про загиблих

Армія РФ вдарила по цивільним на Сумщині — відомо про загиблих
Троє людей загинули внаслідок російського удару по цивільному автобусу на Сумщині. Ще п'ятьом постраждали надали допомогу медики.
Про це повідомив 27 липня очільник Сумської ОВА Олег Григоров.
Армія РФ вбила трьох людей на Сумщині
У неділю, 27 липня, російські окупанти завдали удару по цивільному автобусу в районі села Іволжанське Юнаківської громади. Ворог поцілив по транспортному засобу з БпЛА.
Внаслідок ворожої атаки загинуло троє жінок. Поранення отримали 19 осіб. Одна з жінок зазнала особливо тяжких травм — наразі медики борються за її життя.
Усі поранені отримують необхідну медичну допомогу. Загалом у момент удару в автобусі перебували 39 пасажирів.
"Вони були евакуйовані до Сум, але періодично навідували свої домівки та господарства у прикордонній громаді", — повідомив Григоров.
Нагадаємо, мешканці Сумщини залишилися без електропостачання внаслідок удару РФ.
А також відомо про просування українських захисників на Запорізькому напрямку.
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