Обстріл автобуса на Сумщині — відомо про загиблих

Працівник ДСНС. Ілюстративне фото: facebook.com/DSNSSUMY

Троє людей загинули внаслідок російського удару по цивільному автобусу на Сумщині. Ще п'ятьом постраждали надали допомогу медики.

Про це повідомив 27 липня очільник Сумської ОВА Олег Григоров.

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У неділю, 27 липня, російські окупанти завдали удару по цивільному автобусу в районі села Іволжанське Юнаківської громади. Ворог поцілив по транспортному засобу з БпЛА.

Наслідки удару по цивільному автобусу на Сумщині. Фото: t.me/grigorov_oleg

Внаслідок ворожої атаки загинуло троє жінок. Поранення отримали 19 осіб. Одна з жінок зазнала особливо тяжких травм — наразі медики борються за її життя.

Автобус після атаки РФ. Фото: t.me/grigorov_oleg

Усі поранені отримують необхідну медичну допомогу. Загалом у момент удару в автобусі перебували 39 пасажирів.

"Вони були евакуйовані до Сум, але періодично навідували свої домівки та господарства у прикордонній громаді", — повідомив Григоров.

Повідомлення Олег Григоров. Фото: скриншот

Нагадаємо, мешканці Сумщини залишилися без електропостачання внаслідок удару РФ.

А також відомо про просування українських захисників на Запорізькому напрямку.