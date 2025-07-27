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Головна Новини дня Армія РФ вдарила по цивільним на Сумщині — відомо про загиблих

Армія РФ вдарила по цивільним на Сумщині — відомо про загиблих

Ua ru
Дата публікації: 27 липня 2025 22:02
Обстріл автобуса на Сумщині — відомо про загиблих
Працівник ДСНС. Ілюстративне фото: facebook.com/DSNSSUMY

Троє людей загинули внаслідок російського удару по цивільному автобусу на Сумщині. Ще п'ятьом постраждали надали допомогу медики.

Про це повідомив 27 липня очільник Сумської ОВА Олег Григоров.

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 У неділю, 27 липня, російські окупанти завдали удару по цивільному автобусу в районі села Іволжанське Юнаківської громади. Ворог поцілив по транспортному засобу з БпЛА.

Обстріл автобуса на Сумщині
Наслідки удару по цивільному автобусу на Сумщині. Фото: t.me/grigorov_oleg

Внаслідок ворожої атаки загинуло троє жінок. Поранення отримали 19 осіб. Одна з жінок зазнала особливо тяжких травм — наразі медики борються за її життя.

Армія РФ вдарила по цивільному автобусу на Сумщині
Автобус після атаки РФ. Фото: t.me/grigorov_oleg

Усі поранені отримують необхідну медичну допомогу. Загалом у момент удару в автобусі перебували 39 пасажирів.

"Вони були евакуйовані до Сум, але періодично навідували свої домівки та господарства у прикордонній громаді", — повідомив Григоров.

На Сумщині загинули троє людей
Повідомлення Олег Григоров. Фото: скриншот

Нагадаємо, мешканці Сумщини залишилися без електропостачання внаслідок удару РФ.

А також відомо про просування українських захисників на Запорізькому напрямку.

Сумська область обстріли війна в Україні атака загиблі
Марія Коробова - редактор
Автор:
Марія Коробова
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