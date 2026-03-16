Арахамия объяснил слова Зеленского о мобилизации нардепов

Давид Арахамия.

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия объяснил слова украинского лидера Владимира Зеленского о мобилизации народных депутатов. По его словам, речь шла об обсуждении изменений в законодательство, которые позволят им быть военнослужащими.

Об этом Давид Арахамия рассказал в комментарии "Украинской правде" в понедельник, 16 марта, передает Новини.LIVE.

Арахамия отметил, что по этому поводу есть важный нюанс. По его словам, есть то, что сказал Зеленский, а есть определенные отрывки, которые были произвольно интерпретированы.

"Мы ознакомились со словами президента полностью. Он сказал, что депутат или работает, или воюет. Как и каждый гражданин Украины. Мы об этом говорили много раз, что сейчас в Украине ты или работаешь, платишь налоги, приносишь пользу обороне, или стоишь в обороне на фронте", — отметил Арахамия.

Он утверждает, что это понимают многие депутаты. Кроме того, были от них запросы о желании стать военнослужащими, но закон этого не позволяет.

"Есть отдельные коллеги, которые прикреплены в определенных подразделениях, ведут там какую-то работу, а в пленарные дни присутствуют в Раде. Но юридически они не военнослужащие, а депутаты парламента", — говорит глава фракции "Слуга народа".

По его словам, очевидно, что именно это имелось в виду — президент готов обсуждать с парламентом законодательные изменения, которые позволят нардепам быть военными.

Накануне Владимир Зеленский заявил, что готов инициировать изменения в закон о мобилизации. Он высказался о желании некоторых нардепов сложить мандат.

Ранее депутат Александр Юрченко сообщил, что несколько нардепов хотят сложить мандат. В частности, среди причин "низкая зарплата" в размере 50 тысяч гривен.

Кроме того, эффективность работы Верховной Рады резко раскритиковал председатель финансового комитета Даниил Гетманцев.